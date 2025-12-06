Google Haberler

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Aralık 2025)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 5.745 TL, ons altın ise 4.201 dolar seviyesinden başlarken, ons fiyatında yüzde 0,18'lik düşüş dikkat çekti. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Aralık altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 6 Aralık 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Gram altın 5.745 TL, ons altın ise 4.202 dolar seviyelerinde seyrediyor. Hafta sonuna başlarken, ons fiyatındaki yüzde 0,18'lik düşüş ise dikkat çekti.

Uzmanlar, Fed’in olası faiz indiriminin fiyatlandırmaları etkilediği ve ABD’de açıklanan verilerin yarattığı belirsizliğin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönelttiğini; bu sürecin de altın piyasasında kâr satışlarını hızlandırdığını belirtiyor.

6 Aralık Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.494,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.987,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.035,91 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.824,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.381,47 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.209,10 dolar

