217 milyon liralık projenin kadın şefi

Avrupa Birliği'nin (AB) 217 milyon liralık hibe desteğiyle yapılan Samsun Lojistik Köy Projesi'nin şantiyesinde tek kadın olan makine mühendisi Esra Kendüzler, her gün kilometrelerce yürüyerek şantiyede denetimde bulunuyor.



Tekkeköy ilçesinde geçen yıl inşaatına başlanan Samsun Lojistik Köy Projesi'nde 300 kişi çalışıyor. 217 milyon liralık projenin tek kadın çalışanı makine mühendisi şantiye şefi Kendüzler, üzerinde çalıştıkları projenin çok önemli olduğunu, hassasiyetle görev yaptıklarını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"İnşaat içinde önce denetleme yapıyorum. İş güvenliğine çok dikkat ettiğim için çizmelerimi ve baretimi takıp 680 dönüm içindeki inşaatta yaklaşık 10 kilometre yürüyerek kontroller yapıyorum. Bakımlı olmaya da özen gösteriyorum. İnşaattakiler bana 'süslü şef' diyor. Bir şantiyede kadının görev yapması erkeklerin düzen içine girmesini sağlıyor çünkü ben temizlik, iş güvenliği ve kaliteli iş yapılması konusunda çok titizim. Titizliğimi diğer çalışanlara da yansıtıyorum. Onlar da buna çok özen gösteriyor. Ustalar çalışırken bir yandan iş sahasını kirletmemeye çalışırken, iş güvenliğini ön planda tutarak kaliteli iş yapıyorlar hatta bazı çalışanlarımız konterynerlerin bile düzenini bana göre değiştirdi."

Kendüzler'in çalışma arkadaşları ise şantiyede bir kadın çalışanın olmasının iş disiplinini artırdığını ifade etti.