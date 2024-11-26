3. çeyrekte tarihi rekor kırıldı! Cevdet Yılmaz turizmde 2025 hedeflerini paylaştı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin turizm sektöründeki başarısını değerlendirdi ve hedeflerini açıkladı.

Yılmaz, son 22 yılda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 4 katına çıktığını belirterek, "Ülkemiz, 2023 yılı itibarıyla dünya ziyaretçi sıralamasında 5. sıraya yükseldi. Turizm gelirleri açısından ise 2017'de 15. sıradayken, 2023 yılında 7. sırada yer aldık. 2002 yılında 804 bin olan konaklama tesisi yatak kapasitesini bugün 2 milyon 250 bine ulaştırdık. Ayrıca, çevreye duyarlılıkta öncü ülkelerden biri olarak, 567 Mavi Bayrak ödüllü plajımızla dünya sıralamasında 3. sıradayız" dedi.

2024 yılı turizm hedeflerinin, Türkiye'nin iddiasını ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"61 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2025 yılı için Orta Vadeli Program’da belirlediğimiz hedef ise 63,6 milyar dolar. Bu hedefler, turizm sektörümüzün ekonomik katkısını ve büyüme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor."

Yılmaz, turizm gelirlerindeki artışa dikkat çekerek, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 23,2 milyar dolarlık turizm geliriyle tarihi bir rekor kırıldığını belirtti. Ocak-Eylül döneminde ziyaretçi sayısının yüzde 8,7 artışla 49,2 milyona, turizm gelirlerinin ise yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Kişi başına harcama artışı

Kişi başına düşen harcama miktarının da arttığını belirten Yılmaz, "2023 yılına kıyasla yüzde 4,5'lik bir artışla kişi başı gecelik harcama 107 dolara ulaştı. Ancak, bu rakamları daha da yukarılara çekmek ve turizmin katma değerini artırmak için gastronomi, sağlık, spor ve butik turizm alanlarına yatırım yapılması büyük önem taşıyor" dedi.