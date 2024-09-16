3 yılın en düşüğünde: Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda düştü, yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini yayımladı. Tarım ÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 oranında düşüş kaydederken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,10 artış gösterdi. Bu artış oranıyla birlikte Tarım ÜFE, yıllık bazda Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde bir önceki aya göre yüzde 1,75 oranında azalma yaşandı. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46'lık bir düşüş görülürken, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde, su ürünlerinde ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 oranında artış gerçekleşti.

Ana gruplar dikkate alındığında, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,31 oranında düşüş yaşanırken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,03'lük bir artış meydana geldi. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,19 oranında artış gözlemlendi.

Bu veriler, tarım sektöründe üretici fiyatlarının bazı alt sektörlerde düştüğünü, bazılarında ise artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle tek yıllık bitkisel ürünlerdeki düşüş dikkat çekerken, çok yıllık bitkisel ürünler ve canlı hayvanlar kategorisindeki fiyat artışları sektörün dinamiklerini yansıtıyor.