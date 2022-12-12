“300 bin ton fındık ihracatı hedefliyoruz”

1 Eylül'de başlayan ihracat sezonunda 3 ayın geride kaldığına dikkat çeken Dursun Oğuz Gürsoy, söz konusu dönemde 95 bin 878 ton fındık ihraç edilerek, 538 milyon 695 bin 343 dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti. Almanya, Fransa, Rusya, Libya ve Slovakya'ya ihracatta artış olduğunu dile getiren Gürsoy, İtalya, Çin, Avusturya, Hollanda, Polonya, İsviçre, Belçika, İspanya, Kanada ve Brezilya'ya ihracatta ise bir miktar azalma olduğunu, bu ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin düşüşe neden olduğunu kaydetti. Özellikle yılbaşından sonra ihracatın daha hızlanacağını öngördüklerini dile getiren Gürsoy, “İtalya, Çin ve Polonya gibi ülkelerde ciddi fındık alıcıları var. Bu ülkelere yapılan ihracat, yeni yılda hızlanabilir. Ocak ve Şubat ayında taleplerin daha fazla artmasını bekliyoruz. Sezonun ikinci döneminde ihracat daha da hızlanacaktır” dedi. Türk fındığının ihracatta artık belli bir yere oturduğuna dikkat çeken Gürsoy, Türkiye’nin artık 300 bin ton gibi bir fındığı çok rahat şekilde satabildiğinin, bazı yıllarda bu rakamın da üzerine çıkılabildiğinin, bunun, ülkenin ve fındık ihracatçısının çok önemli bir başarısı olduğunun altını çizdi.

Dursun Oğuz Gürsoy, fındığın Gürcistan sınırı ile İstanbul arasında 725 bin hektar alanda üretildiğini belirterek, bu ürünün özellikle Karadeniz Bölgesi'nin ekonomisinde büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye'den 120 ülkeye fındık ihracatı yapıldığına dikkati çeken Gürsoy, bu ihracatın önemli kısmını natürel ve kavrulmuş iç fındığın, bir kısmını ise işlenmiş füre (kavrulmuş iç fındığın ezilip püre haline getirilmiş hali), kıyma ve kabuklu fındığın oluşturduğunu ifade etti. Gürsoy, Türk fındığının ihracatını daha da artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: “Geleneksel pazarların dışında alternatif pazarlardaki ihracat rakamlarını artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri sürüyor. Arkadaşlar bu ülkelerdeki fuarlara katılıyor” dedi.

“600 bin ton kabuklu fındık ihracat edecek büyüklükteyiz”

Alternatif pazarlardaki ihracat rakamlarının daha da artmasıyla gerek miktar gerekse döviz bazında daha iyi noktalara gelineceğini söyleyen Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, Avrupa'da yaşanan enerji krizinin, Türkiye'de fındık fiyatlarında da etkili olduğunu aktardı. Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındığın, Avrupa tarafından lüks tüketim sınıfına alınınca beklenen ihracat hareketliliğine ulaşılamadığını dile getiren Gürsoy, “Yılbaşından sonra fındık fiyatlarının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Türkiye fındık sektörü artık ne kadar zorluklar olsa da 600 bin ton kabuklu fındık ihracat edecek büyüklüktedir” değerlendirmesinde bulundu.

GİRESUN