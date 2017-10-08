3,9 trilyon dolarlık pazar için 'HAK'

08 Ekim 2017

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, tasarının Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edilmesi ve kısa sürede görüşülmesi bekleniyor.

Tasarıya göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye'nin helal ürün akreditasyonu alanında faaliyet göstermesi için idari ve mali özerkliğe sahip HAK kurulacak. Kurum, Türkiye ve yurt dışında helal uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşları akredite ederek, bu kuruluşların düzenledikleri helal belgelerine güven duyulmasını sağlayacak.

HAK tarafından akredite edilen kuruluşların, ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunması ve düzenledikleri helal belgelerinin uluslararası alanda kabulü gerçekleştirilecek. Türkiye'de helal akreditasyon alanında tek yetkili kuruluş olacak HAK, bu alandaki kıstas ve tedbirleri de belirleyecek. HAK, Türkiye'yi, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) gibi uluslarası platformlarda da temsil edecek.

Yurt dışında ofis açabilecek

Tasarıya göre HAK, danışma ve yönetim kurulu ile genel sekreterlik olmak üzere üç yönetim organından oluşacak. Kurum başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacak.

Danışma kurulunda, kamu ve özel sektörden 44 kurum ve kuruluş yer alacak. Danışma kurulunda, sigortacılık, finans, turizm, tarım ve eğitim sektörleri ile gıda alanında beyaz ve kırmızı et, süt, hububat, pamuk, turunçgil, bakliyat, zeytin, fındık ve çay üreticileri de bulunacak. HAK tarafından yurt dışında ofis de açılabilecek.

Helal pazarı 3,9 trilyon dolar

Tasarının gerekçesinde, dünyadaki 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün talebinin giderek arttığı belirtilirken, helal kavramının sadece gıdayla sınırlı olmadığı, tekstil, eczacılık, kozmetik ve hizmetler sektörlerinde de geçerli olduğuna dikkat çekildi.

Gerekçeye göre, dünyada helal belgesine sahip gıda ürünleri pazarı 415 milyar dolar seviyesine çıkarken, Müslüman nüfusun, helal niteliği taşıyan gıda, tekstil, kozmetik, turizm gibi sektörlere yaptığı harcama ise 1,9 trilyon doları buluyor. Dünyadaki helal ürün ve hizmetleri içine alan helal ekonomisi ise 3,9 trilyon dolara ulaşıyor.

Kaynak: AA