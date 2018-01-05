4 mevsim Uludağ için güç birliği

05 Ocak 2018

BURSA - Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ‘Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı’ başladı. Çalıştay'dan turizmcilere uygulanan 29 yıllık işletme süresinin 49 yıla çıkarılması, kongre otelinin yapılması, gelecek yıl devlet başkanlarının da katılacağı bir zirvenin gerçekleştirilmesi, yer altı otoparkı yapılması, pistlerin uluslararası standartlara getirilmesi, turizm işletmelerinin su kullanımında uygulanan ücrete yüzde 10 indirim getirilmesi, Uludağ için yeni yönetim modeli oluşturularak, 3 ayda bir toplantı yapılması, üst kurul oluşturularak yılda bir sorunlara hükümet nezdinde çözüm aranması gibi önemli kararlar çıktı. İki gün sürecek çalıştay sonrası atılacak adımlarla Uludağ’ın 4 mevsim turizme kazandırılması hedefleniyor.

‘Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı’nın açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yapılan çalıştayın sonucunun hem turizmcilere, hem de hükümete yol göstereceğini belirterek, aynı zamanda 2023 hedeflerine de katkı sunacağını kaydetti. Uludağ’ı tek unsur olarak ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, turizm, tabiat, spor, trekking gibi farklı alternatiflerin de bulunduğunu hatırlattı. Bursalılar tarafından yaz aylarında da değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu muhteşem yerin dünyanın istifadesine sunulması gerektiğini söyledi. Beklenti ve taleplerin ortaya konması için konunun paydaşlarının iki gün boyunca 7 ayrı masada Uludağ’ın gelecek haritası konusunda çalışacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Öncelikli hedeflerimizden birisi dönüşüm. Uludağ’da dönüşüm süreci kendi rutinini kazanmış durumda. Bize düşen işletme belgesinin süresinin kısaltılması. Fiziki dönüşüm ve dağın şartlarına uygun mimaride dönüşümün yerine getirilmesi çok önemli. İkinci olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve başkanlığımızın üstlendiği sanatoryum çalışması önümüzdeki süreçte kongre merkezi bakımından Uludağ’a ivme katacak. Bunun için kongre oteli de yapacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren devlet liderlerinin de katılacağı bir zirve organize edeceğiz” diye konuştu.

Uludağ’ın bir başka sorunun otopark olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, yukardan bakınca araba fabrikasını andıran bir görüntü oluştuğunu belirterek, “Otopark ihtiyacı var. Dokusunu bozmadan yerin altına katlı otopark kararı verdik. Kayak turizmi bakımından pistler, uluslararası standartlardan uzak. Alpler’de, Bulgaristan’da, Kanada’da ne varsa yerine getirelim. Pistleri cazibe merkezi yapalım. Uludağ için ne gerekiyorsa bütçeyi sağlamaya hazırız. Turizmciler, 'Burada su parası çok yüksek' dediler. Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın desteği ile yüzde 10 daha indirim uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda turizmi konusunu gündeme getirdiğini belirterek, Kültür ve Turizm, Maliye ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na talimat verdiğini hatırlattı. Toplantıda Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümünde 50 milyar dolar gelir ve 50 milyon turist hedefi konduğunu hatırlatan Eroğlu, yaptıkları çalışmada turizmcilere uygulanan 29 yıllık işletme süresinin 49 yıl olmasını kanunlaştırdıklarını bildirdi.

Dönüşüm sürecinde kamu binaları yıkıldı

Uludağ ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa yerine getireceklerini yineleyen Eroğlu, Bursa için tabiat ve turizm master planının hazırlandığını açıkladı. Uludağ’a harcama yapan turistlerin getirilmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, “Tabiat turizmine gelenler, deniz turizmine göre 6 kat daha fazla harcıyor. Seviyeyi arttırmamız gerekiyor. Dönüşüm sürecinde kamu binaları yıkıldı. Derme çatma binalar vardı. Tuvalet izni ile otel yapılmış. Böyle bir şey olamaz. Neticede onları da yıkın dedik. Hizaya girecekleri soktuk ama girmeyeceklere de bizim anlayacağımız dilde gerekeni yaptık. Yeni projeler çok güzel. Bununla ilgili yarışma düzenledik. Bir otelin geçen yıl temelini attık. 12 tesisin temelini atacağız. Estetiğe büyük önem vermemiz lazım. Çöp kutusu dahil estetik olacak. Tenkit gerekiyorsa, çekinmeyin önce beni tenkitle başlayın. Eksiklik varsa tavsiye edin. Dünya çapında logo ile Uludağ bu diyeceğiz. Bursa ulu şehir dolasıyla buraya ne yapılsa azdır” dedi.

Uludağ 4 aylık turizm sezonu ile ayakta kalamaz BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın sanayi kenti ile birlikte ticaret ve turizm alanında da güçlü bir kimliğe kavuşmasını hedeflediklerini söyledi. Eşsiz güzellikleriyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirleri arasında bulunan Bursa’nın mevcut potansiyeli ile aslında birçok proje ve yatırımı hak eden bir kent olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Uludağ’da turizmin 12 ay boyunca olması için her türlü desteği vermeye hazırız. Odamızın destekleriyle yapılan çalıştayda katılımcıların çeşitliliği ve temsil kabiliyeti, önemli sonuçların çıkacağının göstergesidir. Uludağ’ın sadece 4 aylık turizm sezonu ile ayakta kalması mümkün değil. Bakanlığımızın bu konuya göstermiş olduğu ilgi ve çalıştayın çıktıları Uludağ’da farklı bir süreci başlatacaktır” açıklamalarında bulundu.

Dünya ile yarışacak güçte

Bursa’yı ve Uludağ’ı en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Burkay, özellikle tahsis sürelerinin 29 yıldan 49 yıla çıkarılmasının yatırımcılara büyük avantajlar getirdiğini söyledi. Uludağ için ortaya konulan vizyonun önemine işaret eden Burkay, “Hazırlanan mimarı projelerin hepsi mükemmel. Dünyanın birçok merkezi ile yarışabilecek projelerimiz var” dedi.

Proje bazlı özel teşvikler sektörü güçlendirecek Turizm sektörüne ilişkin proje bazlı özel teşviklerin sektörü güçlendireceğini kaydeden Burkay, “Önemli bir süreci geride bırakan turizm sektörünün tasarruf konusunda sıkıntıları vardı. Uludağ’a yatırım yapacak olan sektörümüz için proje bazlı teşvik sistemleri oluşturulabilir. Bu teşvik politikaları ile ülkemizin 3. çeyrekte yüzde 11.1 büyümesine katkı sağlamıştık. Gerçekten Türkiye bütün dünyada örnek gösterilen finansman modeli geliştirdi. Uludağ’daki tesislerin değişimi ve dönüşümünde özel sektöre verilecek uzun vadeli ve faiz destekli proje bazlı teşvik politikası Uludağ’daki dönüşümü de hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

UYEM değer katacak

BTSO olarak Uludağ’da hayata geçecek Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin Uludağ kimliğine ve vizyonuna güç katacağını kaydeden Burkay, “Bölgedeki mevcut turizm yatırımlarının ve yeni yatırımcıların teşvik edilmesi noktasında Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun liderlik ettiği çalışmaları da çok gerekli ve yerinde buluyoruz. Bursa’ya ve Uludağ’a önemli katkılar sunan Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su işleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, yerel yöneticilerimize ve sektör temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Bursa Valisi İzzettin Küçük de, Uludağ’ın Türkiye ve Bursa için büyük önem taşıdığını belirterek, “Uludağ bir turizm alanı. Türkiye’nin ilk ve en meşhur kayak merkezi. Uludağ aynı zamanda Türkiye’deki hazır su markalarının kaynağıdır. Dünyanın en nitelikli dağlarından birisi olan Uludağ’ın 12 ay boyunca aktif bir şekilde kullanılması için her türlü adımı atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uludağ için yeni bir sayfa açıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’ın Bursa ve Türkiye için büyük bir değer olduğunu belirterek, “Bu değeri kullanmak için yönetim planını iyi yapmalıyız. Uludağ’da alt yapının güçlendirilmesi lazım. Muhakkak Uludağ’ın lansmanı ve tanıtımı ile ilgili kentin tüm dinamikleri ile birlikte üzerimize düşenleri yapacağız. Bu çalıştayda özel bir sayfa açıldı. Uludağ’ın Türkiye’nin değeri haline getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.