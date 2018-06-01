4 şeker fabrikasının satışına daha onay

01 Haziran 2018

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Elbistan, Alpullu, Burdur ve Muş şeker fabrikalarının satışına onay verildi.

ÖYK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'e ait Elbistan Şeker Fabrikasının 297 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Alpullu Şeker Fabrikasının 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifte bulunan Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Burdur Şeker Fabrikasının ise 487 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Erser Grup Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ ile Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu'na satılmasına onay verildi.

ÖYK tarafından Muş Şeker Fabrikasının da 230 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu'na satılması onaylandı.

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Samsun'un Terme ilçesinde 113 ada 59 parseldeki taşınmazın 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Eti Girişim Yatırım AŞ'ye, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 7930 ada 1 parseldeki taşınmazın ise 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifin sahibi Hakan Polat ve ortağı Ortak Girişim Grubu'na satılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA