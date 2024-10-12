4.3 milyar dolarlık cari fazla son beş yılın en iyisi

Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabı da iyileşiyor. Ağustos ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 11,2 milyar dolara kadar düştü. Söz konusu ayda son beş yılın en yüksek cari fazlası verildi. DÜNYA Yazarı Naki Bakır’ın analizine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ağustos ayında 9 milyar 14 milyon dolar fazla verdi.

Revize verilere göre söz konusu dengede bu yıl ocakta 3 milyar 725 milyon, şubatta 1 milyar 926 milyon, martta 1 milyar 209 milyon dolar fazla, nisanda ise 141 milyon dolarlık açık verildi. İzleyen aylarda bu bazda verilen fazla giderek büyüdü.

Mayısta 3 milyar 806 milyon, haziranda 4 milyon 881 milyon ve temmuzda 5 milyar 92 milyon dolar olan aylık fazla ağustosta 9 milyar doların üstüne çıktı.

Böylece altın ve enerji hariç dengedeki fazla sekiz aylık dönemler itibarıyla oluşan fazla 29 milyar 512 milyon dolara ulaştı. Bu bazdaki cari fazla ağustos sonu itibarıyla son bir yılda da 49 milyar 212 milyon dolar olarak gerçekleşti.

‘Hedefe rahatlıkla ulaşacağız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Yılmaz, “Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP’de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz” mesajı verdi.

Dayanıklılık artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüşün 44,4 milyar dolara ulaştığını söyledi. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altına gerilediğine işaret eden Şimşek, yılın 8 ayında portföy girişlerinin 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleştiğine belirterek, “Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor” bilgisini verdi.

Politikaların olumlu sonuçları

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Cari işlemler hesabı 2021’den bu yana ilk defa üst üste 3 aydır fazla vermiştir” dedi. Bakan Bolat açıklamasında, “Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda 111,1 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 52,5 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

8 ayda 6,41 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), yılın 8 ayında Türkiye’ye gelen toplam Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) tutarının 6,41 milyar dolar olduğunu bildirdi. YASED Raporuna göre, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2’lik düşüş kaydedilirken, 2002’den itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 270 milyar dolara yaklaştı. Bu yıl ağustosta Türkiye’ye 497 milyon dolarlık UDY girişi olurken, bu yatırımların 283 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti.