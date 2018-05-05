05 Mayıs 2018

Şeker fabrikalarında özelleştirmeler devam ediyor.

Bu kapsamda 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı.

Turhal, Yozgat, Çorum, Kırşehir, Bor fabrikalarının satışı onaylandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 569 milyon lirayla Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Çorum Şeker Fabrikası için en yüksek teklifi 528 milyon TL bedelle Safi Katı Yakıt şirketi, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesi için en yüksek teklifi ise 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Niğde Bor Şeker Fabrikası'nda en yüksek teklif 336 milyon TL ile Doğuş Yiyecek A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 330 milyon lira ile Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vermişti.