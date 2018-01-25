5 şirket daha Rusya'ya domates ihracatına başlayabilir
Rus Gıda Güvenliği Kurumu Sözcüsü, "Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi vermeyi değerlendiriyoruz" dedi.
Rusya'nın Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracatı için yetki verebileceği bildirildi.
Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, Rus pazarına domates ihracat etmek isteyen bazı Türk şirketlerinin ürünlerinin incelemelerinin tamamlandığını belirtti.
Gelecek hafta konuya ilişkin kararlarını açıklayacaklarını ifade eden Melano, "Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi vermeyi değerlendiriyoruz" dedi.
Mevcut durumda Türkiye'den yalnızca üç şirket Rusya'ya domates ihraç edebiliyor.