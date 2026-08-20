6 dev banka döviz işlemlerini yapay zekâya bırakıyor

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Bankacılıkta yapay zekâ kullanımı müşteri hizmetleri ve belge analizinden çıkıp doğrudan para yönetiminin merkezine ilerliyor. Ant International, döviz riski ve likidite ihtiyacını tahmin etmek için geliştirdiği yeni yapay zekâ modelini altı büyük küresel bankayla birlikte kullanmaya başladığını açıkladı.

Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered ve Barclays anlaşmada adı açıklanan bankalar arasında bulunuyor. Ant International, altıncı bankanın adını ise kamuoyuna açıklamadı.

Yeni sistem doğrudan bankaların kendi adına döviz alıp satan bağımsız bir işlem motoru değil. Yapay zekâ; ne kadar dövize ihtiyaç duyulacağını, paranın hangi noktada tutulması gerektiğini ve kur riskine karşı ne büyüklükte korunma yapılmasının daha verimli olacağını tahmin etmek için kullanılıyor.

Döviz maliyetinde yüzde 60’tan fazla düşüş hedefleniyor

Ant International’ın Falcon Time-Series Transformer Model 2.0 adını verdiği sistem, özellikle finansal zaman serilerini analiz etmek üzere geliştirildi. Şirket, genel amaçlı büyük yapay zekâ modellerinin aksine yeni modelin doğrudan finansal senaryolara odaklandığını belirtiyor.

En dikkat çekici iddia ise maliyet tarafında geliyor. Ant International Platform Teknolojileri Genel Müdürü Kelvin Li’ye göre doğru tahminler, döviz kuru riskinden korunma ve fonların farklı piyasalara dağıtılmasına ilişkin maliyetleri yüzde 60’tan fazla azaltabiliyor.

Bankalar açısından bu oran önemli. Küresel ölçekte faaliyet gösteren finans kuruluşları gün boyunca farklı ülkelerde ve farklı para birimlerinde büyük miktarda nakit bulundurmak zorunda. İhtiyaçtan fazla likidite tutulması sermayenin verimsiz kullanılmasına, eksik tutulması ise kısa vadede daha pahalı finansmana ihtiyaç duyulmasına yol açabiliyor.

Yapay zekâ modelinin amacı bu dengeyi daha isabetli tahmin ederek bankaların ihtiyaç duydukları para birimini doğru zamanda ve doğru miktarda hazır tutmasını sağlamak.

Kur riskinde insan kararının yanına yapay zekâ geliyor

Yeni teknoloji özellikle döviz kuru hareketlerine karşı korunma işlemlerinde kullanılacak. Uluslararası bankalar farklı para birimlerinde gelir, gider ve ödeme akışına sahip oldukları için kur hareketlerinden kaynaklanabilecek zararı sınırlandırmak amacıyla sürekli korunma işlemleri gerçekleştiriyor.

Ancak gerekli korunmanın miktarını önceden belirlemek kolay değil. Fazla korunma ek maliyet yaratırken yetersiz korunma bankayı kur hareketlerine açık bırakabiliyor.

Falcon modeli geçmiş finansal veriler ile nakit hareketlerini analiz ederek gelecekteki ihtiyacı daha erken tahmin etmeye çalışıyor. Böylece bankaların her dönem aynı büyüklükte koruma yapmak yerine beklenen para akışına göre pozisyonlarını değiştirmesi mümkün hale geliyor.

Bu nedenle teknoloji bankacıların karar mekanizmasını tamamen ortadan kaldırmaktan çok, daha hızlı ve ayrıntılı tahmin sağlayan yeni bir araç olarak konumlandırılıyor.

Genel yapay zekâ modellerinden farklı çalışıyor

Ant International, finans sektöründe ChatGPT benzeri genel amaçlı büyük dil modellerinin tek başına yeterli olmayacağını savunuyor. Şirkete göre finansal sistemlerde asıl ihtiyaç, metin üretmekten çok büyük miktardaki zaman serisi verisinden doğru tahmin çıkarabilmek.

Falcon Time-Series Transformer bu nedenle döviz hareketleri, para akışları, ödeme talepleri ve likidite ihtiyacı gibi sürekli değişen finansal veriler üzerine yoğunlaşıyor.

Modelin bankalar açısından önem kazanmasının bir başka nedeni de küresel para hareketlerinin giderek karmaşıklaşması. Çok uluslu şirketlerden tüketici ödemelerine kadar farklı işlemlerin günün her saatinde gerçekleşmesi, finans kuruluşlarının hangi ülkede ne kadar nakit tutmaları gerektiğini daha zor öngörmesine neden oluyor.

Daha doğru tahmin, kullanılmadan bekleyen paranın azaltılmasına ve finans kuruluşlarının sermayeyi başka alanlara yönlendirebilmesine imkan verebilir.

Yapay zekâ bankaların çekirdek operasyonlarına giriyor

Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered ve Barclays gibi büyük bankaların projeye dahil olması, yapay zekânın finans sektöründeki kullanım alanının ne kadar hızlı genişlediğini de gösteriyor.

Bankalar son birkaç yılda teknolojiyi dolandırıcılık tespiti, müşteri hizmetleri, kredi değerlendirmesi, yazılım geliştirme ve belge analizi gibi alanlarda hızla kullanmaya başladı.

Yeni aşamada ise yapay zekâ, bankaların günlük likidite ve kur riski yönetimi gibi doğrudan bilanço yönetimini ilgilendiren alanlara giriyor. Bu değişim finans kuruluşları açısından potansiyel kazancı büyütürken hata, model riski ve denetim konularını da daha önemli hale getiriyor.

Özellikle milyarlarca dolarlık para akışlarının yönetildiği sistemlerde yanlış tahminlerin etkisi tüketiciye yönelik bir sohbet robotunun yaptığı hatadan çok daha büyük olabileceği için bankaların insan denetimini koruması bekleniyor.

Ant International küresel büyümeyi hızlandırıyor

Yeni modelin arkasındaki Ant International, Jack Ma tarafından kurulan Ant Group’un Çin dışındaki faaliyetlerini yürüten Singapur merkezli finansal teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket geçen ay gerçekleştirdiği sermaye artırımıyla 1,2 milyar dolar kaynak sağladı. Yeni finansman, Ant International’ın uluslararası ödeme ve finansal teknoloji altyapısındaki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Altı büyük bankayla yapılan işbirliği de bu genişlemenin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Başarılı olması halinde yapay zekânın döviz ve likidite yönetimindeki kullanımı yalnızca birkaç büyük bankayla sınırlı kalmayabilir.

Bankacılık sektöründe bundan sonraki rekabet böylece yalnızca kimin daha fazla müşteriye ya da daha büyük bilançoya sahip olduğu üzerinden yürümeyecek. Milyarlarca dolarlık para hareketini daha doğru öngören ve daha düşük maliyetle yöneten kurumlar da yeni dönemde önemli bir avantaj elde edebilir.