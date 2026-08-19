Fed (FOMC) tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Dünya, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları'nı bekliyor. Piyasanın yönünü belirleyecek olan tutanaklar için sabırsız bekleyiş sürerken "Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu hızlanıyor.

Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları bu akşam saat 21.00'de açıklanacak.

Yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugünkü toplantı tutanaklarından bankanın bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu arayacak.

Tutanaklarda özellikle şu konular öne çıkar:

Faiz indirimi veya artırımı konusunda üyelerin görüşleri

ABD'de enflasyona ilişkin değerlendirmeler

İşgücü piyasası ve ekonomik büyüme hakkındaki beklentiler

Gelecek toplantılarda faiz politikasının hangi yönde ilerleyebileceğine ilişkin ipuçları

Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı olup olmadığı