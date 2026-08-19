Fed (FOMC) tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bu akşam Fed Tutanakları açıklanıyor. Küresel piyasaların gözü yine bu tutanaklarda olacak. Özellikle yatırımcılar bugün aramalarını sıklaştırırken "Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
Dünya, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları'nı bekliyor. Piyasanın yönünü belirleyecek olan tutanaklar için sabırsız bekleyiş sürerken "Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları bu akşam saat 21.00'de açıklanacak.
Yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugünkü toplantı tutanaklarından bankanın bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu arayacak.
Tutanaklarda özellikle şu konular öne çıkar:
Faiz indirimi veya artırımı konusunda üyelerin görüşleri
ABD'de enflasyona ilişkin değerlendirmeler
İşgücü piyasası ve ekonomik büyüme hakkındaki beklentiler
Gelecek toplantılarda faiz politikasının hangi yönde ilerleyebileceğine ilişkin ipuçları
Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı olup olmadığı