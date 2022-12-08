6. İstanbul Ekonomi Zirvesi farklı ülkelerden konuşmacılara ev sahipliği yapıyor

Çırağan Sarayı’nda farklı ülkelerden konuşmacıları ağırlayan zirveye, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

"Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak" amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde 2 gün boyunca dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim ve kaynakların verimli kullanılması gibi konular ele alınacak.

Zirve kapsamında, dünyadaki mevcut gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşıldığı, mevcut sorunlara etkin çözümlerin arandığı oturumlar ve paneller düzenleniyor.

Ayrıca İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde tedarik zincirinde kadın girişimler için fırsatlar, ticaretin kadınları, social upgrading, otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümü ve sürdürülebilirlik, yerelden küresele turizmde değer yaratmak, enerji ve enerji dönüşümünde e- mobilitenin yeri, organize sanayi bölgelerinde dijital ve yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma için sağlıkta inovasyon, sürdürülebilir turizm, göç ve barınma sorunu, jeopolitik ve jeoekonomik riskler ve fırsatlar, İskandinav yaklaşımıyla iş dünyasında sürdürülebilirlik, küresel değer zincirleri, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma-bölgesel entegrasyonun fırsatları panellerde masaya yatırılıyor.

Zirve, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Zorlu Enerji, Koluman Otomotiv, Mercedes Benz Türk, Borusan Otomotiv BMW, Vakıf Katılım Bankası, Sanofi, Shneider Electric, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ve Pekhan İnşaat’ın destekleri ve sponsorluklarında gerçekleşiyor.

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Ilyas Usserov, 6. İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Jeopolitik ve Jeoekonomik Riskler ve Fırsatlar" başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

Yarın da devam edecek zirve kapsamında, İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni yapılacak. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek törende, alanında başarılı projeler yapmış 15 iş insanı İstanbul Altın Değerler Ödülü ile ödüllendirilecek.