60 bin lira maaşla çırak bulamıyor

Antalya Muratpaşa’daki Demirciler Çarşısı’nda bıçak bileme ve satış işi yapan 65 yaşındaki Mehmet Şakar, mesleğe 15 yaşında babasının yanında başladı. Ailesinde kuşaktan kuşağa aktarılan zanaatı 7. kuşak olarak sürdüren Şakar, 40 yıl Kırıkkale’de, son 10 yıldır ise Antalya’da çalışıyor. Mesleğin kendisinden sonra da oğlu tarafından devam ettirildiğini belirtiyor.

Teknoloji üretim sürecini değiştirdi

Bursa ve Kırıkkale’de atölyeleri bulunan Şakar, bıçakların üretiminin atölyelerde yapıldığını, Antalya’daki dükkânda ise bileme ve satış hizmeti verildiğini aktarıyor. Teknolojinin üretim sürecini değiştirdiğini, artık kesimin makinelerle yapıldığını, son işlemlerin elde tamamlandığını söylüyor.

Gençler mesleğe ilgi göstermiyor

Günde 12 saat çalışan Şakar, lokanta, restoran ve otellerin ana müşteri grubunu oluşturduğunu belirtiyor. Kurban Bayramı dışında işlerin yoğun olduğunu vurgulayan usta, 50–60 bin lira maaş teklif edilmesine rağmen gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiriyor.

Şakar, günlük satışların 5 bıçaktan 300’e kadar çıkabildiğini, İç Anadolu ve Doğu illerine toplu sevkiyatlar yaptıklarını ifade ederek, geleneksel zanaatın ayakta kalması için gençlerin bu işlere yönelmesi gerektiğini söylüyor.