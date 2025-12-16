En çok maaş veren ülkeler belli oldu!

Yeni yıl yaklaşırken Avrupa'da iş göçü hareketlilik kazanıyor. 51 ülkeden oluşan Avrupa kıtasında, yeni bir hayata adım atmadan önce merak edilen en önemli kritilerden biri de ülkelerin maaş ortamaları.

Euronews'in Eurostat'ın 2024 verilerinden derlediği bilgilere göre, maaşlar sektörlere ve satın alma gücüne göre farklılık gösteriyor.

Avrupa'da ortalama maaş ne kadar?

AB'de çalışan başına yıllık gelir 39 bin 808 euro olarak hesaplanırken, Bulgaristan'da 15 bin 387 euro olan ortalama maaş Lüksemburg'da ise 82 bin 969 euro ile büyük değişim gösteriyor.

Lüksemburg'un yanı sıra Danimarka, İrlanda, Belçika, Avusturya ve Almanya da ortalama maaşın 50 bin euronun üzerinde olduğu ülkeler arasında.

Sıralamanın en alt basamağındaki Bulgaristan dışında, ortalama yıllık maaşın 20 bin euronun altında olduğu diğer Avrupa ülkeleri ise Yunanistan ve Macaristan.

Rakamlar, maaşların genel olarak Batı ve Kuzey Avrupa'da daha yüksek, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da ise daha düşük olduğunu gösteriyor.

Ücret farklılıklarının ardındaki nedenler

Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) görev yapan ekonomist Giulia De Lazzari, finans, bilişim ve ileri imalat gibi yüksek katma değerli sektörlerin ağırlıkta olduğu ülkelerde ücretlerin daha yüksek olduğunu, buna karşılık tarım, tekstil ve temel hizmetler gibi düşük katma değerli sektörlerin öne çıktığı ülkelerde ücret seviyelerinin daha düşük kaldığını söyledi.

Lazzari, sendikalaşma, toplu pazarlık anlaşmaları ve yasal asgari ücret düzeyinin de ücretleri önemli ölçüde etkilediğini savunurken Avrupa Sendikalar Enstitüsü’nden (ETUI) Dr. Agnieszka Piasna da düşük sendikalaşma ve yüksek işsizliğin işçilerin pazarlık gücünü zayıflattığını vurguladı.

Piasna, bu durumun Orta ve Doğu Avrupa'daki düşük maaşların da başlıca nedenlerinden olduğunu ifade etti.

Satın alma gücü cinsinden ortalama maaşlar

Satın alma gücü standardına (PPS) göre, ülkeler arasındaki yaşam maliyeti farkları dikkate alındığında PPS biriminin her ülkede aynı miktarda mal ve hizmet satın alabildiği kabul ediliyor.

Bu ölçüme göre maaşlar Yunanistan’da 21 bin 644 PPS ile en düşük, Lüksemburg’da ise 55 bin 51 PPS ile en yüksek seviyede yer alırken, en yüksek ve en düşük maaş arasındaki oran 2,5’e düşüyor.

Lüksemburg’un ardından Belçika, Danimarka, Almanya ve Avusturya 48 bin 500 PPS’nin üzerindeki değerleriyle üst sıralarda bulunurken, Yunanistan, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Estonya ise 28 bin PPS’nin altındaki maaş seviyeleriyle en düşük beş ülke arasında yer alıyor.

Yaşam maliyeti ve tüketici fiyatlarının ücretler üzerinde belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarının daha yüksek olduğu ülkelerde nominal ücretlerin de genellikle daha yüksek seyrettiği gözlemlenirken, euro cinsinden maaşlarla satın alma gücü paritesi (PPS) karşılaştırıldığında yine sıralamanın önemli ölçüde değiştiği görülüyor.

Bu kapsamda Romanya PPS ölçümünde 22. sıradan 13. sıraya yükselirken, Estonya ise fiyat farkları dikkate alındığında 16. sıradan 22. sıraya geriliyor.

Son beş yıldaki ortalama artışın sürmesi halinde AB’de ortalama maaşın nominal olarak 2025’te 41 bin 600 euroya, 2026’da ise 43 bin 400 euroya ulaşması bekleniyor.

PPS nedir? Ne işe yarar?

PPS, ülkeler arasındaki fiyat farklarını ortadan kaldırarak, insanların gerçekte ne kadar satın alma gücüne sahip olduğunu gösterir. Böylece yalnızca nominal gelir değil, alım gücü karşılaştırması yapılır. 1 PPS, Avrupa Birliği genelinde aynı mal ve hizmet sepetini satın alabilen para miktarını ifade eder. Ülkelerde fiyatlar farklı olduğu için 1 euro ile alınan ürün miktarı değişir; PPS bu farkı dengeler.

"Bu parayla gerçekten ne alabiliyorum?"

Kişi başına düşen GSYH, asgari ücret ve maaş karşılaştırmaları, yaşam standardı ve refah analizleri ile AB uyum ve bölgesel kalkınma raporlarında kullanılır.

Nominal euro ya da dolar bazlı gelirler yanıltıcı olabilir. PPS, “Bu parayla gerçekten ne alabiliyorum?” sorusuna yanıt verir.