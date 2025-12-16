Otomotiv devi Ford, elektrikli araç zararları sonrası rotayı değiştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli otomobil devi Ford, yaptığı duyuruda ağırlıklı olarak elektrikli araç faaliyetlerinden kaynaklanmak üzere yaklaşık 19,5 milyar dolarlık zarar açıklayacağını bildirdi. Küresel çapta elektrikli araç talebindeki gerilemenin ardından şirket, izlediği stratejide köklü bir değişime gitme kararı aldı.

2023 yılında stratejisini değiştirmişti

Şirket verilerine göre Ford, 2023 yılından bu yana yalnızca elektrikli araç segmentinde toplam 13 milyar dolar zarar etti. Bu gelişmenin ardından Ford, benzinli araç ürün gamını güçlendirmeye, hibrit modellere ve benzin motoruyla birlikte yerleşik şarj sistemine sahip uzun menzilli elektrikli araçlara odaklanacağını açıkladı.

Ford CEO’su Jim Farley, strateji değişikliğini, "Büyük elektrikli araçların asla kar etmeyeceğini bilerek milyarlarca dolar harcamak yerine, yolumuzu değiştiriyoruz" diyerek savundu.

Üretimi durduracak

Şirket, tamamen elektrikli F-150 Lightning pikabın mevcut üretimini sonlandıracak. Bunun yerine, daha uzun menzil sunan yeni bir versiyon üzerinde çalışılacak. Öte yandan Ford, 2027 yılına kadar piyasaya çıkarmayı planladığı 30 bin dolarlık elektrikli pikap projesini sürdürme kararı aldı.

Ford, 2030 yılına kadar küresel satışlarının yaklaşık yüzde 50’sinin hibrit, uzun menzilli ve elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bu oran, 2025 itibarıyla yüzde 17 seviyesinde bulunuyor.

Kentucky’de yer alan elektrikli araç batarya fabrikasının, enerji şirketleri ve veri merkezleri için batarya depolama tesisine dönüştürülmesi planlanıyor. Bu dönüşümle birlikte binlerce kişiye yeni istihdam sağlanması öngörülürken, batarya tesisinde çalışan bin 600 işçinin işine son verileceği belirtildi.

19,5 milyar dolarlık zarar açıklandı

Açıklanan 19,5 milyar dolarlık zararın 6 milyar dolarlık kısmının, Güney Koreli SK Group ile EV bataryası üretimi amacıyla kurulan ortak girişimin sona erdirilmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Ford, zararların büyük bölümünü dördüncü çeyrek finansal tablolarına yansıtacak.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirket, yıl geneline ilişkin vergi öncesi kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Ford, daha önce 6–6,5 milyar dolar aralığında açıkladığı tahminini 7 milyar dolar seviyesine yükseltti.