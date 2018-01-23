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629 firmaya dahilde işleme izni verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında aralık ayında 629 firma için izin belgesi düzenlendi.

629 firmaya dahilde işleme izni verildi
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Ekonomi Bakanlığının aralık ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre aralıkta 629 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi, 6 hariçte işleme izin belgesi, 78 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 15 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Bakanlığı dahilde işleme izin belgesi

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