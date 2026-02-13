7 milyon dolarlık teklif iflas mahkemesinde

ABD perakende sektöründe iflas dalgası sürerken, zor durumdaki moda markası Francesca’s için önemli bir satın alma hamlesi geldi.

Kadın giyim markası Altar’d State’in sahibi Stand Out For Good, Francesca’s’ın marka haklarını ve fikri mülkiyet varlıklarını satın almak üzere 7 milyon dolarlık teklif sundu. Teklif, iflas mahkemesinin onayına bağlı olarak ilerleyecek.

Marka hakları satışa çıkıyor

ABD iflas mahkemesine sunulan resmi belgelere göre Stand Out For Good, Francesca’s’ın fikri mülkiyet varlıklarını satın almak için 7 milyon dolar nakit teklif sundu.

Teklif kapsamında; Francesca’s’ın marka hakları ve diğer fikri mülkiyet varlıkları satın alınacak. Stand Out For Good, başlangıç teklifini veren öncelikli alıcı konumunda... Ancak süreç rekabete açık ve diğer alıcılar da teklif verebilecek

Ek ödeme ve masraf tartışması mahkemeye taşındı

Önerilen anlaşma sadece satın alma bedelini değil, ek finansal unsurları da içeriyor.

Buna göre Stand Out For Good’a satış gerçekleşmezse 210 bin dolar tazminat, 150 bin dolara kadar masraf geri ödemesi yapılması planlanıyor.

Ancak ABD iflas denetim kurumu bu masraf geri ödeme planı ve bazı ihale prosedürlerine itiraz etti. Altar’d State’in Eylül 2023 itibarıyla yaklaşık 120 mağazası bulunuyordu.