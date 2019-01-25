7 mucit girişimci projelerini anlatarak yatırımcılardan destek istedi

25 Ocak 2019

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Tüm Mucitler İcat-İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) işbirliği ile düzenlediği Mucit Girişimci Programı’nın ikincisini de tamamladı.

Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM’nin TÜMMİAD ile birlikte hayata geçirdiği Mucit Girişimci Programı’nın ikincisinde Keiretsu Forum Türkiye de proje destekçisi oldu.

Program çerçevesinde mucit girişimciler 8 hafta süren bir çalışmaya tabi tutuldu. Ardından da icatlarını BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde dün düzenlenen “BTM Mucitler Sahnesi”nde yatırımcılara tanıtma olanağı buldu.

Artık icat çıkarma zamanı

BTM’nin girişimcilik ekosistemi içerisinde multifonksiyonel bir girişimcilik merkezi olduğunu dile getiren BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, Mucitler Sahnesi’nde yaptığı konuşmada, “Al fikrini gel, fikrin iş yapsın sloganı ile faaliyete başladığımız günden bu yana 1,5 yıl gibi kısa bir zaman geçti ve burada birçok fikir yatırımcı ile buluştu. Bugün ikincisi düzenlenen BTM Mucitler Sahnesi’nde de birbirinden değerli icatlara şahitlik edeceğiz. Bu geceye katılan bütün yatırımcılarımızdan, programımıza katılan mucitlerimize yatırım yaparak destek olmalarını rica ediyorum. Çünkü ülkemizin geleceğinin, gençlerimizin icat çıkarmasından geçtiğini artık biliyoruz” dedi.

“Anlatılmayan proje değer kaybeder”

Geceyle ilgili bir açıklama yapan TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı da BTM ile gerçekleştirdikleri Mucit Girişimci Programları’nın çok verimli olduğunu belirtti. Kavak, Türkiye’ye yeni mucitler kazandırmaktan dolayı hem mutlu hem de gururlu olduklarını ifade etti. TÜMMİAD Genel Müdürü Dr. Ayhan Dadaş ise 13 yaşından itibaren sürekli bir icat geliştirdiğini belirterek, programa katılan girişimcilerin iyi birer mucit olduklarını ama iyi bir pazarlamacı ya da reklamcı olmayabileceğini kaydetti. Projelerin anlatılmadıkları takdirde değerini kaybedeceğini belirten Dadaş, bu sebeple de daha ileri görüşlü olmak ve globale açılmak gerektiğini kaydetti.

Proje destekçileri arasına katılan Keiretsu Forum Türkiye’nin Girişimci İlişkileri Direktörü Emir Uzunoğlu da yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun girişimcilerine ‘Başımıza İcat Çıkar’ diyen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin ‘Mucit Girişimciler’ programındaki çabası Türk girişimcilik ekosistemine destek ile kamusal sosyal sorumluluk bilincini biraraya getiriyor. Sanayiye uygulanabilen yenilik geliştiren mucitler, BTM’nin ev sahipliğinde eğitim ve danışmanlık hizmeti alıp, yatırımcılarla buluşuyor. Mucit Girişimci programının genel katkısını girişimcilik ekosistemi perspektifinin daha ilerisinde kamusal bir değer ürettiğini düşünüyorum. Paydaşı olduğumuz bu programda emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.

Mucitler projelerini anlattı

Konuşmaların ardından Mucit Girişimci Programı’na katılan 7 mucit sahne alarak projelerini tanıttı. İşte o projeler ve yatırımcılardan beklentileri olan destekler:

Policapr – Ayhan Olcay

Mobil Çoklu İlaç Kombinasyon Cihazı (Policapr); birden fazla sabit ilaç dozlarını hastane, eczane ve aile hekimlerinin muayenehanelerinde tek bir kapsül haline getiriyor.

Iff – Ersin Aykaç

Şarj kablolarının eklem bölgelerindeki kırılma ve kopma problemini çözen, renk seçenekleriyle kişiselleştirme sağlayan kablo koruyucu aparatı. Aynı zamanda yeni bir reklam alanı oluşturuyor.

GK Biotechnology – Gizem Coşar

GKBio sinir tüpü kopmuş sinirlerin rejenerasyonunu sağlamak ve kaybolan işlevi yeniden kazandırmak için tasarlandı. Sinirlerin iki ucu arasında köprü görevi görerek sinir uçlarını uygun yön ve doğrultuda birbirine bağlıyor. GKBio sinir tüpü; kesilmiş sinirlerin, yanmış sinirlerin, radyoterapi sonucu hasar görmüş sinirlerin, iatrojenik faktörler sonucu hasar görmüş sinirlerin rejenerasyonu için kullanılabilir.

Pinna – Uğur Çılgınoğlu

Topraksız domates ve çilek kültürü seralarında bitki yetiştirmesi amacıyla kullanılan ve hindistan cevizi lifinden yapılan cocopeat torbası; yoğun köklenme, bitki besin artıkları birikimi, hastalık riskinden dolayı 1-2 sezon kullanılmaktadır. Pinna makinesinin sağladığı geri dönüşüm formülü ile cocopeat torbası kullanım süresi 8-10 sezona kadar çıkıyor.

Sanotech – Muzaffer Kanaan

Diyabetik nöropati (diyabet sonucu kandaki artan şeker miktarından kaynaklanan sinir tahribatı) kaynaklı ayak şikayetleri (yanma, batma, ağrı vb.) semptomatik tedavisinde kullanılan TENS cihazlarını giyilebilir ve kullanımı kolay bir formata indirgemeyi hedefliyor.

Kalptaşı – Hüseyin Vatansever

Klasik satranç oyununu farklılaştırarak bütünleşik öğretim sistemini içeren ve temel bilimlerin başlangıç bilgilerini günlük yaşam ile ilişkilendiren bir oyun. Özellikle 4-9 yaş arasındaki çocukların beyin bağlantı sayısını oyunlaştırarak hızlı bir şekilde oluşmasını sağlıyor.

Neurobil – Seyfullah Sepet

EEG teknolojisi baz alınarak geliştirilen, eğitim ve sağlık alanları için beyin sinyallerinin ölçümlenmesi ve odak kitle için anlamlandırılmasını amaçlayan cihazlar tasarlıyor. Bu cihazlar beynin sadece ölçümlenmesinden çok aynı zamanda bu verinin diğer cihaz ve teknolojilerle de konuşmasını sağlıyor.