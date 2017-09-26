8 ayda 101 bin ton hurda lastik ekonomiye kazandırıldı

26 Eylül 2017

Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) Genel Sekreteri Erdal Kurt, ömrünü tamamlamış lastiğin (ÖTL) toplanıp geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması yönündeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yılda yaklaşık 250 bin ton ÖTL oluştuğunu belirten Kurt, bu lastiklerin geri dönüşümünün sağlanmasının ekonomi ve çevre açısından önemine işaret etti.

Bir ton ÖTL'nin geri dönüşümüyle yaklaşık 50 metrekare güvenli zemin malzemesi, 100 metrekare yürüyüş yolu yapılabileceğini anlatan Kurt, "LASDER olarak yılın ilk 8 ayında 101 bin 100 ton ÖTL topladık. Bunların 64 bin 32 tonu malzeme, 37 bin 68 tonu ise enerji olarak geri dönüştürülmüştür." dedi.

İstanbul'un 12 bin 958, Ankara'nın 10 bin 661, İzmir'in 8 bin 934, Konya'nın 8 bin 89, Antalya'nın ise 5 bin 94 tonla en çok ÖTL toplanan iller olduğunu bildiren Kurt, "Bu yıl sonuna kadar toplanması hedeflenen ÖTL miktarı 150 bin ton. Böylece LASDER olarak kota yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA