91 yıllık lastik devi kepenk indiriyor! Yüzlerce kişi işsiz kalacak...

Lastik sektöründe son iki yıldır hız kazanan küçülme ve maliyet azaltma hamleleri, şimdi de 91 yıllık dev bir distribütörü vurdu. Community Wholesale Tire Distributors, Missouri eyaletindeki iki tesisini kapatarak yaklaşık 143 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Karar, sektör genelinde artan ekonomik baskının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İki tesis kapanıyor

1935 yılında kurulan ve ABD’nin Ortabatı bölgesinin en büyük aile şirketlerinden biri olan Community Wholesale Tire Distributors, Missouri eyaletine bağlı Hazelwood kentindeki iki dağıtım tesisini kalıcı olarak kapatacağını açıkladı.

Şirket, Missouri eyaletine 9 Şubat’ta sunduğu resmi bildirimde, işten çıkarmaların 10 Nisan 2026’da yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu karar kapsamında yaklaşık 143 çalışan işini kaybedecek. İki tesisin kapatılmasına rağmen şirket, faaliyetlerini tamamen sonlandırmayacak.

Şirket yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aile şirketi olarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz ve müşterilerimize kaliteli lastikler ve en yeni teknolojileri sunmaya odaklanacağız.”

Dev markaların distribütörü

Community Wholesale Tire Distributors, ABD’de toplam 9 eyaletteki bayilere lastik dağıtımı yapıyor. Şirket, sektörün en büyük markalarının ürünlerini satıyor:

- Bridgestone

- Goodyear

- Continental

- Pirelli

- Firestone

- Hankook

- Dunlop

- Toyo Tires

- Cooper Tires

- Kumho Tire

İflas ve kapanmalar artıyor

Lastik sektöründe ekonomik baskılar giderek artıyor. Pandemi sonrası dönemde; tüketici talebindeki düşüş, tedarik zinciri sorunları, enflasyona bağlı maliyet artışları, işletme giderlerinin yükselmesi şirketleri küçülmeye zorluyor.

2024 yılında iki büyük lastik distribütörü iflas koruması başvurusunda bulundu: Wheel Pros 1.2 milyar dolar borç yükü nedeniyle başvuru yaptı. American Tire Distributors: 1.9 milyar dolar borçla iflas korumasına girdi

Lastik servis ve dağıtım sektöründe küçülme yalnızca bu şirketle sınırlı değil. Örneğin lastik servis zinciri Monro Inc., satışların düşmesi sonrası 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 145 mağazasını kapattı.