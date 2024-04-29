AA'nın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) tarafından Finans Enflasyon Beklenti Anketi yapıldı.

14 ekonomistin katıldığı anket sonucunda, nisan ayı enflasyon beklentileri ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistler, nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngördü.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: