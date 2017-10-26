AB Bakanı: Gümrük Birliği için acelemiz yok

26 Ekim 2017

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB ülkelerinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuna mesafeli yaklaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, güncelleme konusunda Türkiye'nin acelesinin olmadığını ancak AB tarafının süreci başlatmaya hazır olması durumunda kendilerinin de hazır olduğunu söyledi.

Çelik, "Hiç acelemiz yok. Çünkü Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini biz de istiyoruz ama asıl bu konuda acelemiz şuydu, eğer bu AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşması yapılsaydı, Amerika ve Avrupa arasındaki o tablonun dışında kalmak istemiyorduk. Ama şimdi bu anlaşmanın da zora girdiği görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump da çok iştahlı değil buna" dedi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi fikrinin AB'nin Dünya Bankasına yaptırdığı analizlerin sonucunda ortaya çıktığını ve kazan-kazan durumunun oluştuğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Burada dramatik olan şudur: Almanya gibi bir ticaret devletinin siyasi bir meseleyi ekonomik bir mesele ile krize sokması. Bakın, Trump'tan korumacılıkla ilgili teklifler geliyor. Çin Komünist Partisinin Ulusal Kongresi vardı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping orada yaptığı konuşmada küreselleşmeden, serbest ticaretten bahsetti. Şimdi, Almanya Başbakanı Angela Merkel de serbest ticaretten, küresel ticaretten yana olduklarını söylerken 'Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesini istemiyoruz' demek, korumacılık mantığının yanında saf tutmaktır. Siyasi meselelerin herhangi bir şekilde ekonomik meselelerle karıştırılmaması ilkesi, burada ihlal edilmiştir. Burada bizim açımızdan bir problem yok. Aceleci değiliz, güncelleme konusunda hazırlarsa biz hazırız"

Kaynak: AA