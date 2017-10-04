AB, Çin ürünlerine karşı yeni önlemler alıyor

Avrupa Birliği (AB), sanayi ve istihdamı Çin'e karşı korumak için yeni ticari savunma tedbirleri almaya hazırlanıyor.



AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan görüşmeler sonunda, 3'üncü ülkelere yönelik antidamping ve sübvansiyon yasalarının güncellenmesi konusunda uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Üzerinde anlaşma sağlanan yeni sisteme göre, AB, bir ürünün ihracat fiyatlarının üretildiği ülkedeki yerel fiyatların altında olması veya sektörlerde kamu müdahalesinin piyasa bozukluklarına yol açtığı durumlarda damping yapıldığını varsayacak ve ilave vergiler uygulayacak.

Yeni düzenlemenin, AB kurumlarının resmi onay süreçlerini tamamlamalarının ardından 2017 sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa'nın çeşitli sektörleri, Çin’in, pek çok ürününde damping yaptığını, yani ürünü maliyetinin aşağısında bir fiyata piyasalarda sattığını iddia ediyor. Bu sektörler, kendilerini korumak için Çin ürünlerinin serbestçe Avrupa piyasalarında satılmalarını engellemek istiyor. Çin ise Avrupa'nın iddialarını reddediyor.