AB ile Kenya arasındaki ekonomik anlaşma yürürlüğe girdi

Söz konusu anlaşmanın karşılıklı ticareti ve yatırımları artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun güvenilir ortaklar arasındaki bağları kuvvetlendireceği, istihdamı yükselteceği ve ekonomik büyümeyi hızlandıracağı kaydedildi.

Konu ile ilgili yetkililerin yaptığı açıklamada, anlaşmanın sürdürülebilirlik boyutunun da olduğu belirtilerek, "Taahhütler arasında iş gücü sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında bağlayıcı hükümler yer alıyor" ifadesi kullanıldı.

AB pazarı Kenya ürünlerine açıldı

Kenya'nın Doğu Afrika'da ekonomik bir merkez konumunda yer aldığı anımsatılan açıklamada, AB-Kenya ticari ilişkilerinin önemli büyüme potansiyeli olduğu bildirildi. Anlaşma ile AB pazarının Kenya ürünlerine tamamen açıldığı, bunun AB'nin bu ülkedeki yatırımlarını da teşvik edeceği kaydedildi.

İki taraf arasında ekonomik ortaklık anlaşması geçen yılın sonunda imzalanmıştı. Afrika'da daha etkin bir rol oynamaya çalışan AB, bölge ülkeleriyle yeni ticaret anlaşmaları yapmayı hedefliyor.