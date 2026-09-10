ABD 24 milyar dolarlık dijital suç pazarına darbe vurdu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD yönetimi, Güneydoğu Asya merkezli çevrim içi dolandırıcılık ağlarının finansmanında kullanıldığı öne sürülen büyük bir dijital pazaryerine karşı kapsamlı operasyon başlattı. Çin dilli Xinbi Guarantee yaptırım listesine alınırken platformun finansal ve dijital altyapısına da eş zamanlı müdahale edildi.

ABD makamlarına göre 2022’den bu yana faaliyet gösteren ağ üzerinden en az 24 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi. Platformun dolandırıcılık merkezlerini para aklama hizmetleri, ödeme araçları, teknoloji sağlayıcıları ve yasa dışı hizmet satıcılarıyla buluşturan bir merkez haline geldiği belirtiliyor.

52 milyon dolarlık kripto varlık donduruldu

Operasyonun en dikkat çekici bölümlerinden biri kripto para varlıklarına yönelik müdahale oldu.

ABD Adalet Bakanlığı öncülüğündeki ekipler, Xinbi Guarantee ve platform üzerinde faaliyet gösteren satıcılarla bağlantılı kripto cüzdanlarında 52 milyon doların üzerinde varlığı dondurdu veya kontrol altına aldı.

İki cüzdanda yaklaşık 12 milyon dolarlık varlığa doğrudan el konulurken, para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen onlarca ilave cüzdan da incelemeye alındı.

ABD makamlarının kurduğu Scam Center Strike Force tarafından bugüne kadar dondurulan veya kontrol altına alınan şüpheli kripto varlıkların toplam büyüklüğünün yaklaşık 938 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

Operasyon, yasa dışı finans ağlarının geleneksel banka hesaplarından giderek daha fazla dijital varlıklara yönelmesi nedeniyle kripto cüzdanlarının kolluk kuvvetlerinin başlıca hedeflerinden biri haline geldiğini de gösteriyor.

Dolandırıcılığın pazaryeri kurulmuş

Xinbi Guarantee’in klasik anlamda tek bir dolandırıcılık sitesi olmadığı belirtiliyor.

ABD makamlarının iddiasına göre platform, farklı suç örgütlerinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri satın alabildiği bir tür dijital pazaryeri gibi çalışıyordu. Dolandırıcılık için internet sitesi hazırlama, çalınan parayı başka hesaplara aktarma, kripto varlıkları aklama ve ödeme altyapısı sağlama gibi hizmetler platform üzerinden sunulabiliyordu.

Sistemde satıcı ile alıcı arasındaki para transferlerini güvence altına alan emanet ödeme mekanizmasının da bulunduğu belirtildi. Böylece dolandırıcılık merkezleri, ihtiyaç duydukları yasa dışı hizmetleri piyasadan ürün satın alır gibi temin edebiliyordu.

Platformun 650 binden fazla kullanıcıya ulaştığı belirtilirken, bu ölçek organize dijital suç faaliyetlerinin ne ölçüde endüstriyel hale geldiğini ortaya koyuyor.

ABD yetkilileri özellikle Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl milyarlarca dolarlık kayba yol açtığını belirtiyor.

Telegram kanalları da kapatıldı

Operasyon yalnızca finansal varlıklarla sınırlı kalmadı.

Xinbi Guarantee’in satıcılarla müşterileri buluşturmak için kullandığı Telegram kanalları da ABD makamlarının hedefi oldu. Washington’daki federal mahkeme tarafından verilen kararın ardından platformla bağlantılı kanallara ve dijital altyapıya el konulması için işlem başlatıldı.

Operasyon sonrasında Xinbi’nin ana Telegram kanallarının erişilemez hale geldiği ve ağla bağlantılı birçok kullanıcı adının kapatıldığı bildirildi.

Platformun artan kolluk baskısı nedeniyle faaliyetlerinin bir bölümünü daha önce şifreli mesajlaşma uygulamalarına taşımaya başladığı da tespit edildi.

ABD Hazine Bakanlığı bu kapsamda Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technology şirketlerini de yaptırım listesine aldı. Şirketlerin Xinbi’nin iletişim, kripto ödeme ve dijital cüzdan altyapısını desteklediği öne sürülüyor.

ABD dijital para aklama ağlarını sıkıştırıyor

Washington’ın son hamlesi, kripto para üzerinden faaliyet gösteren uluslararası dolandırıcılık ağlarına yönelik baskının genişlediğini gösteriyor.

Xinbi Guarantee’in yaptırım listesine alınmasıyla birlikte ABD vatandaşlarının veya ABD finans sistemi içindeki kuruluşların platform ve bağlantılı şirketlerle işlem yapması büyük ölçüde engelleniyor. ABD yetki alanındaki varlıklar da bloke ediliyor.

İngiltere yönetimi Xinbi bağlantılı yapılara mart ayında yaptırım uygulamıştı. ABD’nin de harekete geçmesiyle ağ üzerindeki uluslararası finansal baskı önemli ölçüde arttı.

Operasyonun dikkat çekici taraflarından biri de para aklama altyapısının artık yalnızca banka hesapları ve paravan şirketlerden oluşmaması. Kripto cüzdanları, şifreli mesajlaşma uygulamaları, dijital ödeme sistemleri ve internet pazaryerleri aynı suç ekonomisinin parçaları haline geliyor.

ABD yönetimi bu nedenle yalnızca dolandırıcılığı gerçekleştiren grupları değil, bu grupların para taşımasını ve teknolojiye erişmesini sağlayan şirketleri de doğrudan hedef almaya başladı.

Xinbi operasyonu, milyarlarca dolarlık dijital suç ekonomisinin finansal altyapısına yönelik bugüne kadarki en kapsamlı müdahalelerden biri olarak öne çıkıyor.