ABD Brezilya için yeni gümrük vergisi paketi hazırladı

ABD yönetimi, dijital ticaretten yasa dışı ormansızlaşmaya kadar uzanan geniş bir yelpazedeki ticari uygulamaları gerekçe göstererek Brezilya ithalatı ürünlerine yüzde 25 oranında yeni bir cezai gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin ticari politikalarının haksız rekabet yarattığına ve Brezilya ithalatı dengelerini bozduğuna karar verdiklerini belirtti. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 Ticaret Kanunu'nun 301. Maddesi kapsamında geçen yıl başlatılan haksız ticari uygulamalar soruşturmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Hazırlanan yeni vergi paketi elektronik ödeme hizmetleri, tercihli tarifeler, fikri mülkiyet koruması ve etanol pazarına erişim gibi kritik alanları kapsıyor.

Soruşturma raporu, incelenen alanlardaki mevcut politikaların makul olmadığını ve ABD ticaretini kısıtladığını net bir şekilde ortaya koyuyor. USTR tarafından yapılan resmi açıklamada, haksız adımların 301. Madde kapsamında doğrudan yaptırıma tabi olduğu vurgulanıyor. Washington yönetimi, Brezilya ithalatı kapsamında yer alan sığır eti, kahve, nadir toprak elementleri, diğer metaller ve uçak parçaları gibi bazı stratejik ürünleri ise yeni gümrük vergisi uygulamasının dışında tutuyor.

Yeni tarifeler eski yaptırımların yerini alıyor

Planlanan yeni tarifeler, Trump tarafından geçen yıl yürürlüğe koyulan yüzde 50 oranındaki cezai vergilerin bir kısmının yerini alacak. Washington, Brezilya'nın Trump müttefiki Jair Bolsonaro'yu yargılaması nedeniyle ülkeye yüzde 40 oranında bir cezai vergi paketi uygulamıştı. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, şubat ayında söz konusu vergileri iptal etti. Ticaret Temsilcisi Greer, 301. Madde soruşturmasını ABD'nin Brezilya ithalatı konusundaki uzun süreli ve yaygın endişelerini gidermek amacıyla başlattığını ifade ediyor.

ABD hükümeti, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve kabinesi ile son dönemde yakın temaslar kurdu. Buna rağmen Greer, iki ülkenin Brezilya ithalatı kapsamında tespit edilen sorunların çözümü konusunda hâlâ önemli görüş ayrılıkları yaşadığını belirtiyor. Ticaret ajansı, önerilen yeni vergi oranlarına ilişkin kamuoyu değerlendirmelerini 1 Temmuz tarihine kadar kabul edecek. Resmi kurum, konuyla ilgili halka açık duruşmanın takvimini ise 6 Temmuz olarak belirledi.

Soruşturma takvimi nihai kararı belirleyecek

USTR, yürütülen 301. Madde soruşturmasında Brezilya ithalatı için somut bir yanıt adımı atmak amacıyla 15 Temmuz yasal son tarihine göre hareket ediyor. Trump, ilk başkanlık döneminde Çin menşeli ürünlere geniş kapsamlı gümrük vergileri uygularken de aynı yasal mevzuatı kullanmıştı. Mevcut durumda kurum, yeni cezai vergilerle sonuçlanması beklenen birkaç farklı 301. Madde soruşturmasını daha aktif olarak yürütüyor. Söz konusu incelemeler Çin ve diğer 15 ticari ortağın aşırı endüstriyel kapasitesi ile 60 ülkedeki zorla çalıştırma yasaklarının uygulanmasını kapsıyor.

Ticaret ajansı cuma günü Vietnam'ın fikri mülkiyet uygulamalarına yönelik yepyeni bir yasal soruşturma süreci daha başlattı. Brezilya ithalatı bulgularına değinen USTR, önerilen yeni yüzde 25'lik verginin, 1962 Ticaret Genişletme Kanunu'nun 232. Maddesi uyarınca ulusal güvenlikle ilişkili gümrük vergilerine tabi olan ürünleri etkilemeyeceğini bildirdi. Söz konusu düzenlemeler çelik, alüminyum ve bakıra uygulanan yüzde 50'lik vergiler ile bu metallerden yapılan bitmiş ürünlere, motorlu taşıtlara ve otomotiv parçalarına yönelik yüzde 25'lik mevcut vergileri muhafaza ediyor.

Resmi açıklamaya göre birçok meyve, kuruyemiş, ham petrol, petrol ürünleri, farmasötik bileşikler, organik kimyasallar ve gübreler de yüzde 25'lik yeni vergiden muaf tutulan Brezilya ithalatı listesinde bulunuyor. Söz konusu muafiyetler sığır eti, kahve, nadir toprak elementleri, belirli diğer metal ve cevherler ile Brezilya menşeli uçaklar ve uçak parçalarına sağlanan istisnaların yanında yer alıyor ve Brezilya ithalatı dengelerini doğrudan etkiliyor.