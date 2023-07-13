ABD bütçesi haziranda 228 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının haziran ayında, federal hükümetin bütçe açığı 228 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 89 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 156'lık artış gerçekleşti.Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 175 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 418 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 18 artışla 646 milyar dolara çıktı.Ülkede, 2023 mali yılının 9'uncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 170 artışla 1 trilyon 393 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 515 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.Mali yılın ilk 9 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 4 trilyon 805 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 11 azalışla 3 trilyon 413 milyar dolara düştü.