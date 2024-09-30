'ABD ekonomisi için en büyük risk FED’in faiz politikası'

FED, geçtiğimiz günlerde dört yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirmiş, politika faizini yüzde 4,75-5,00 aralığına çekeceğini açıklamıştı.

FED'in faizi düşürme kararı, ekonomistleri ABD ekonomisinin geleceği konusunda endişelendiriyor. Ekonomistlere göre; bu karar 2025'te ekonomiyi baltalayabilecek en büyük risk olacak.

Ekonomistlerin yarıya yakını aynı kanıda

Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği'nin (NABE) anketine göre 32 ekonomistin yüzde 39'u, FED'in faiz politikalarını ABD ekonomisi için en büyük risk olarak görüyor.

Anket sonuçları, FED’in para politikasını hafifletirken enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru istikrarlı bir şekilde düşürme çabalarına ve işsizlik oranının daha fazla artmasını engellemeye yönelik odaklanmayı gösteriyor.

Gözler Powell'ın açıklamalarına çevrildi

FED Başkanı Jerome Powell, Tennessee’nin Nashville kentinde yapılacak toplantıda Türkiye saatiyle 20.55'te konuşacak ve FED’in eylül toplantısında faiz oranlarını yarım puan düşürme kararıyla ilgili detaylara değinecek. Ayrıca, bu yıl ve 2025’te beklenen faiz indirimlerinin çerçevesini de açıklaması bekleniyor.

Ekonomik riskler artıyor

FED’in kasım toplantısında faiz oranlarını çeyrek ya da yarım puan daha düşürmesi beklenirken, ekonomistlerin yüzde 55'i, ekonominin beklenenden daha kötü performans göstereceğini öngörüyor.

Ortalama tahminlere göre, ABD ekonomik büyümesinin bu yılki yüzde 2,6’dan gelecek yıl yüzde 1,8’e yavaşlaması ve işsizlik oranının yüzde 4,2’den yüzde 4,4’e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon ise gelecek yıl sonunda yüzde 2,1’e gerileyecek. Ankete katılanların üçte ikisi, 2026’dan önce bir resesyon beklemiyor.

Para politikası tartışmaları sürüyor

Enflasyonun yüzde 7’den yüzde 2,2’ye gerilediği bu süreçte bir resesyon yaşanmaması ve işsizlik oranının yüzde 3,4’ten yüzde 4,2’ye çıkması, Powell ve FED için "yumuşak iniş" olarak değerlendiriliyor. Ancak ekonomistlerin, faiz oranlarının ne kadar sürede düşürülmesi gerektiği konusunda fikir birliği bulunmuyor. Ankete katılanların yüzde 65’i son faiz indirimini "tam zamanında" bulurken, sadece üçte biri mevcut faiz oranlarının "tam yerinde" olduğunu düşünüyor.