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Küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olan ABD enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Fed faiz kararı üzerinde etkili olan oranlar heyecanla beklenirken "ABD enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusu tırmanıyor.

ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 14 Ekim Çarşamba saat 15.30'da açıklanacak.

Bir önceki ABD yıllık TÜFE yüzde 3.4 gelmişti. Eylül ayı enflasyon beklentisi ise henüz açıklanmadı.