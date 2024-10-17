ABD ham petrol stoklarındaki azalış, fiyatları yukarı çekti

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüşün ardından Asya piyasalarında yükselişe geçti. Son iki gündür yaşanan keskin fiyat düşüşleri, stoklardaki azalma ile birlikte yerini toparlanmaya bıraktı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 45 sent (%0,6) artışla 74,67 dolara yükseldi. Daha sonra hafif bir gerileme ile 74,38 dolardan işlem görmeye başladı. ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise varil başına 16 sent (%0,23) artarak 70,55 dolara ulaştı.

Her iki petrol göstergesi de önceki günlerde gerileme kaydederek 2 Ekim'den bu yana en düşük seviyelerden kapanış yapmıştı. Ancak ABD'nin ham petrol stoklarında beklenmedik bir azalma, petrol piyasalarında olumlu bir etki yaratarak fiyatların yeniden yükselmesine neden oldu.

Analistler, ham petrol stoklarındaki bu sürpriz düşüşün piyasalarda arz sıkıntısı endişelerini yeniden canlandırdığını belirtiyor. ABD'nin petrol üretiminde yaşanan kesintiler ve talep beklentilerinin artması, petrol fiyatlarındaki toparlanmayı destekleyen faktörler arasında yer alıyor.