ABD ile çelikte müzakere sinyali

21 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda katıldı.

Erdoğan konuşmasında, ABD'nin çelik ve alüminyumda Türkiye'ye uyguladığı ekstra gümrük vergilerinin kaldırılması için müzakerelerin başlayabileceği sinyalini verdi. Ayrıca marketleri eleştirerek, fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

"Marketler, vatandaşı sömürmenin peşinde"

- Devlet; teşviklerle, yapılandırmalarla, muafiyetlerle elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Buna rağmen birilerinin piyasa şartları kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir

- Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi?

- Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız

- Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil.

- Hala 'vatandaşımı nasıl sömürürüm' bunun gayreti içerisinde. Herkesi bu konuda insafa vicdana ve hepsinden önemlisi ahlaka davet etme görevliliği noktasındayım.

- Böyle dönemler, dalgalanmayı fırsat bilip kârı artırma değil gerekiyorsa kârı bir miktar düşürerek ülkeyi ve toplumu ayağa kaldırma dönemleridir

ABD ile hedef 75 milyar dolar

- Son görüşmelerimizde ABD Başkanı Trump en az 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız gerektiğini ifade ediyor.

- Dünkü görüşmemizde de bunu hatırlattı ve 10-15 milyar doları yeterli bulmadıklarını söyledi

- Ben konuyu açmadan "Tersanecilikte ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum, demir-çelik konusunda da arkadaşlarımız oturup konuşsunlar, bu konuda da adımları atalım" dedi

Suriye'de güvenli bölge

- Trump ile görüştüğümüz gibi 20 mil yaklaşık 30-32 kilometre bizim için bir koridor.

- Kuzey Irak'ta hala sıkıntılarını yaşadığımız türden bir güvenli bölgeye asla izin veremeyiz, Suriye sınırını güvenli hale bizzat kendimiz getireceğiz

- Sayın Trump'a ifade ettim; siz lojistik destek verin. Obama döneminde bize verilen sözler tutulsaydı Zeytin Dalı ile bu işi bitirecektik. Artık Trump'ta bunu tespit ediyor

- Putin ile de görüşeceğiz, değerlendirmeler yapacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinde hesabımız yok, Suriye Suriyelilerindir