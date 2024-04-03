ABD merkezli banka devi Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar/TL tahmini

ABD merkezli Wells Fargo, dolar kuru için yeni rapor yayımladı. Banka, yerel seçimler sonrasında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini artan bir inançla yenilediklerini belirtti.

Türk Lirası'na ilişkin olarak iyimser açıklamalarda bulunan banka, dolar kurunun 2025 yılında 30 liranın altına ineceği görüşünü de tekrarladı.

Merkez Bankası kararına dikkat çekildi

Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte 4 yıl seçimsiz döneme girilmesi ve ekonomi politikasında ortodoks duruşun devamıyla birlikte Türk Lirası'nda uzun vadeli yapıcı görüş öne süren banka, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma döngüsünün piyasa katılımcılarına Türk varlıklarına eğilimi artırdığını da ifade etti.

Banka yaptığı açıklamada "Bize göre döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalması, liranın gelecekteki değerine ilişkin artan iyimserliği yansıtmaktadır. Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır. Bu anlamda, daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk Lirası için yapıcı görüşümüzü bu kez daha yüksek bir inançla yineliyor ve Türkiye'nin para birimi sorunlarının en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz" dedi.

Dolar/TL kuru için banka, 2025 yılının 3'üncü çeyreğine kadar tahminde bulundu. Doların bu yıl zirve yaptığını ve 2025 yılı ortalarından itibaren 30 liranın altına gerileyeceğini belirtti.