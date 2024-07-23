ABD piyasalarının gündemi bilançolar: Gözler, Tesla ve Alphabet'e çevrildi

Tesla ve Google’ın sahibi Alphabet, Muhteşem Yedili olarak nitelendirilen büyük ölçekli teknoloji devlerinden ikinci çeyrek için bilanço açıklayan ilk şirketler olacak.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, analistlerin Tesla’nın robot taksi planlarının ilerleyişine, Alphabet’in ise yapay zekadan elde ettiği gelir artışının ayrıntılarına odaklanmaları bekleniyor.

Tesla’nın operasyonel marjının, son personel azaltımlarına rağmen - muhtemelen yıla başladığı personel sayısının yüzde 20’sine kadar - art arda altıncı çeyrekte de daralmış olabileceği tahmin ediliyor.

Bloomberg Intelligence, yapay zeka etkisinin Alphabet’in Google Cloud gelirini ve YouTube reklam satışlarını artırmaya yardımcı olacağını öngörüyor.

Şirketin toplam gelirinin bir yıl önceki oranın neredeyse iki katına çıkarak yüzde 13 artması bekleniyor.

Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve ABD seçimini Trump’ın kazanması ihtimalinin daha fazla ticaret kısıtlamaları anlamına geleceği endişesi ile yatırımcılar geçtiğimiz günlerde teknoloji hisselerinden daha riskli ve geride kalmış hisselere yönelmeye başladı.

Bu rotasyon sonucunda yılın büyük bölümünde ABD hisse senetlerindeki ralliyi yönlendiren büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri geçen hafta düşüş yaşadı. Ancak son satış baskısına rağmen, Bloomberg’in Markets Live Pulse anketinin 463 katılımcısının yaklaşık üçte ikisi son bilanço turunun S&P 500 Endeksi’ni yeniden canlandırmasını bekliyor.