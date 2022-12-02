ABD-Rusya-Türkiye ticari ilişkileri, TABA-AmCham ile ele alındı

TABA-AmCham Başkanı Süleyman E. Sanlı, derneklerinin 422 üyesinin 2021’de toplamda 16.9 milyar dolar ciro yaptığını ve bunun 2.7 milyar dolarını ihraç ettiklerini hatırlattığı konuşmasında, ABD-Türkiye, ABD-Rusya ve Rusya-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Panelde öne çıkan görüşler kapsamında iş dünyasının dikkat etmesi gereken konular ise şöyle sıralandı:

“Günümüzde şirket yönetiminde günlük iş akışı ile jeopolitik analizin bütünselliği sağlanmak zorunda.”

“Rusya’ya yaptırımlar konusunda vurgulandığı gibi ülkelerarası ilişkilerin şartları ile iş dünyasının gerçekleri çelişebiliyor.”

“Diğer taraftan Batı, dünyamızın temel standartları, ilkeleri ve güvenliğini sağlayamadan; ticaret, enerji, finans, iklim değişikliği, dijital dönüşüm ve sosyal ilerleme gibi her alanda ülkelerimiz, toplumlarımız ve dolayısıyla iş dünyamız zarar görür.”

“Bu çerçevede iş insanlarımızın stratejik düşünmesi, şirketlerde kurumsal yönetişimin güçlenmesi, iş planlarında mevzuat uyumu, finansal saydamlık, yasal hesap verebilirlik gibi temel unsurların pekişmesi elzemdir.”

“ABD’ye yatırım yapacak veya ticareti geliştirecek şirketlerin mevcut bankacılık, yatırım, ürün ve hizmet standartlarına çok dikkat etmeleri, Rusya, İran gibi ülkelerle olası ilişkilerini saklamadan gerekli resmi danışmaları yapmaları ve tedbirleri önceden almaları faydalı olur.”