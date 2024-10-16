ABD seçimlerini beklenecek: Qualcomm, Intel'i satın alma kararını erteledi

Qualcomm Inc., Intel Corp.’u satın almak için bir teklifte bulunup bulunmayacağına karar vermeden önce ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu beklemeyi planlıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre, Qualcomm, yeni yönetimin antitröst politikaları ve Çin ile ilişkiler üzerindeki etkisini görmek için Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini takip edecek.

San Diego merkezli Qualcomm, özellikle antitröst düzenlemeleri ve Amerika’nın Çin ile olan ticari ilişkileri konusunda belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, bu önemli satın alma kararını yeni yönetimin politikalarına göre şekillendirecek. Kaynaklar, Qualcomm'un Ocak ayında göreve başlayacak yeni başkanın ardından satın alma sürecine dair daha net bir yol haritası belirleyebileceğini ifade ediyor.

Qualcomm ve Intel'in birleşmesi durumunda, bu hamlenin ABD ve küresel çapta düzenleyici kurumların yoğun incelemesine tabi tutulması bekleniyor. Özellikle, her iki şirketin de önemli bir pazar payına sahip olduğu Çin, bu birleşmeye dair ciddi endişelere sahip olabilir.