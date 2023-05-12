ABD, teknoloji merkezleri için finansman imkanı başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bölgesel Teknoloji ve İnovasyon Merkezleri (Tech Hubs) programının başlatıldığı bildirildi.

Programın, ekonomik ve ulusal güvenlik için gerekli olan teknolojilere yönelik yenilik ekosistemlerini güçlendirmek üzere paydaşları bir araya getirerek ülke genelindeki bölgelerde teknoloji merkezleri oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, programın ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerika'da Yatırım" gündeminin parçası olduğu, özel sektör yatırımını teşvik edeceği, iyi maaşlı işler oluşturacağı, Amerikan imalatını canlandıracağı ve ülkenin ekonomik ilerlemesinden hiçbir toplumun geri kalmamasını sağlayacağı kaydedildi.

Bakanlığın bu çerçevedeki ilk finansman fırsatı bildirimi kapsamında planlama hibeleri ve Tech Hub tahsisleri için başvuruların alınacağı belirtilen açıklamada, Tech Hub olarak belirlenen başvuru sahiplerinin uygulama finansmanı müracaatları için yıl içinde ikinci kez bildirim yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, programın bölgelerin teknoloji üretme, ticarileştirme ve dağıtma kapasitelerini geliştirmeyi amaçladığına işaret edilerek, programın öncelikleri, "bölgesel ekonomik fırsatları genişletmek ve teknoloji inovasyonunu demokratikleştirmek", "ekonomik fırsatı ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi artırmak" ve "nitelikli, çeşitliliğe sahip iş gücü ve tedarik zinciri oluşturmak" olarak sıralandı.

Bu yıl için 500 milyon dolar tahsis edildi

Tech Hubs programı için beş yıl boyunca 10 milyar dolar yetki verildiği kaydedilen açıklamada, Kongre'nin, 2023 finansal yılında programı başlatmak için 500 milyon dolar tahsis ettiği aktarıldı.

Açıklamada, müracaatların yapılacağı ilk aşama için son başvuru tarihinin 15 Ağustos olduğu belirtilerek, ülke çapında en az 20 Tech Hub belirleneceği ve gelecekteki teknoloji ve inovasyon merkezlerinin gelişimini hızlandırmak için yaklaşık 15'er milyon dolarlık strateji geliştirme hibesi verileceği duyuruldu.

İlk aşamada belirlenen Tech Hubların sonbaharda başlatılması beklenen ikinci aşamaya da başvuru yapabileceğine işaret edilen açıklamada, bu aşamada en az 5 uygulama ödülünün de verileceği bildirildi.