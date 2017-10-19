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ABD Türkiye'ye 33 bin 900 balya pamuk ihracatı yapacak

USDA verilerine göre ABD, Türkiye ile 33 bin 900 balya pamuk ihracat bağlantısı yaptı.

ABD Türkiye'ye 33 bin 900 balya pamuk ihracatı yapacak
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ABD Tarım Bakanlığı (USDA), net pamuk ihracat satışlarını açıkladı. Buna göre 2017-18 döneminde pamuk ihracatı 253 bin 200 balya oldu.

Türkiye ile pamuk ihracat bağlantısının 33 bin 900 balya olduğu açıklanan verilerde, Vietnam 61 bin 600 balya bağlantı ile ilk sırada yer aldı.

İhracatta Banglateş ile 61 bin 500, Çin ile 21 bin 300 ve Tayland ile de 18 bin 800 balya bağlantı yapıldı. 2018-19 dönemi için pamuk ihracat bağlantısı 8 bin 800 balya olarak gerçekleşti.

Veriler 12 Ekim ile sona eren haftayı kapsıyor. 

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