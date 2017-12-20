ABD ve AB arasında vergi reformu krizi

20 Aralık 2017

ABD'de bu hafta içinde kabul edilebileceği belirtilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük başarısı olarak görülen vergi reformu, Avrupa'da tedirginlik yaratıyor.

CNN Money'de yayınlanan analize göre, vergi reformu ABD ve AB ülkeleri arasında yeni bir ticaret krizini tetikleyebilir.

Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İspanya maliye bakanları, geçen hafta Beyaz Saray'a ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e mektup göndererek, vergi reformundaki bazı maddelerin ABD şirketlerine ticarette üstünlük sağlayabileceğini belirtmişti.

İki madde tartışma yaratıyor

Avrupalı yetkililer, vergi tasarısındaki iki maddenin çıkartılmasını istiyor. Bunlardan biri, ABD şirketlerinin ihracattan elde edilen gelirler için ödeyecekleri vergi oranının yüzde 21'den yüzde 12,5'a düşürülmesini öngören madde.

AB'nin karşı çıktığı diğer madde ise, bankalar ve finans şirketlerinin sınır ötesi transferlerde yüzde 10 vergi ödemesini öngörüyor. Bu maddenin uluslararası finans kuruluşlarına büyük bir dezavantaj sağlayacağı belirtiliyor.

AB'nin bir süredir yürüttüğü lobi faaliyetine rağmen, iki madde Senato ve Temsilciler Meclisi'nde oylanan vergi tasarısında varlığını sürdürdü.

ABD Hazine Bakanlığı'nın eski vergi politikaları uzmanı Michael Mundaca, "Bu konuda dile getirilen endişeler hala devam ediyor" dedi.

Fordham Üniversitesi'nden Profesör Rebecca Kysar ise, AB'nin yaptırım kararı alması halinde, ABD'nin ihracatın desteklenmesiyle ilgili uygulamalardan vazgeçmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Gerginlik yeni değil

ABD'li şirketlere yönelik ihracat desteği, uzun süredir ABD ve Avrupa arasında gerilim yaratıyor.

ABD'de büyük ihracatçılara yönelik vergi muafiyeti, AB'den gelen tepkiler sonucu 2006'da iptal edilmişti.

AB, geçmişte ABD'deki ihracat desteği uygulamalarına karşı Dünya Ticaret Örgütü nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Vergi reformunun kabul edilmesi halinde AB'nin yeniden benzer bir adımı atıp resmi şikayette bulunabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da vergi reformu endişesi