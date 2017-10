ABD, 'yumuşak gücünü' Çin'e kaptırıyor

13 Ekim 2017

Aydın ŞAHİNALP

Düşünce kuruluşu Center for Global Development’ın deneyimli ismi ve ABD Hazine Bakanlığı eski yetkilisi Scott Morris CNBC kanalına verdiği demeçte, Başkan Donald Trump’ın “Önce ABD” politikasının, Amerika’yı dünya sahnesinde izole hale getirmekte olduğunu ve ülkenin yumuşak gücünü Çin’e kaybettiğini iddia etti. ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen Uluslararası Para Fonu (IMF) -Dünya Bankası toplantılarını değerlendiren Center for Global Development’ın deneyimli ismi Morris, “Trump’ın izlediği ‘Önce ABD’ politikaları, Amerika’nın yumuşak gücünü hızla Çin’e kaybetmesine neden oluyor. Bir yanda trilyon dolarlık ‘Kemer ve Yol Girişimi’ni vitrine çıkaran Çin var. Diğer tarafta ise her şeye ‘hayır’ diyen Amerikalı yetkililer. Dünya Bankası tutkusuna hayır! Ticaret anlaşmalarına hayır! Bu mesajın uluslararası camiaya pazarlanması çok zor” dedi.

Deneyimli isim Morris, küresel arenada Trump’ın korumacılık hamlelerinin Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlara zarar verebileceğinin altını çiziyor. Ve ekliyor: “Söz konusu kuruluşlara verilen zarar, Çin’in bir grup diğer üye ülkeyi farklı yerlere çekmesine neden olabilir. Buna en iyi örnek olarak Asya Altyapı Yatırım Bankası var.” Çin liderliğinde geçen yılın başında faaliyete geçen Asya Altyapı Yatırım Bankası Asya Kıtasında altyapı inşaatı için gerekli krediyi sağlıyor.

"Dünya, yüce dolara sırtını dönüyor"

Saxo Bank FX Strateji Birimi Başkanı John Hardy ve ekibi “Dünya, yüce dolara sırtını dönüyor” başlıklı görünüm notunda doların giderek işlevsizleştiğini iddia etti. Çin’in yuanı daha popülerleştirmesi için ‘ters dolarizasyon’ temasını kullanabileceğini belirten Hardy, “Çin, doların küresel ticarette ayağını kaydırmaya çalışıyor. İlk hedef petrol ticaretinde yuanı kullanmak” diye konuştu.

Müşterilere gönderilen notta doların statüsünü baskılayan üç jeopolitik başlığın altı çiziliyor:

■ Küresel ticaret ve finansal piyasalarda daha belirgin bir rol üstlenen Çin’in yükselişi devam ediyor. Pekin yönetimi ülke ve küresel ekonomiyi sarsmadan 18 Ekimde başlayacak Komunist Parti Kongresi’nde kredi balonunu çözecek politikayı nasıl yöneteceğini belirlemeli.

■ Kuzey Kore, nükleer bir güç olarak itibarını ve dokunulmazlığını korumaya çabalarken bunun ABD-Çin ilişkilerini nasıl etkilediği; Japonya’nın bu tehdide karşı nasıl durduğu önemli.

■ ABD-Avrupa Transatlantik ittifakının gevşemesi.

Zenginlere ek vergi önerisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), yılda iki kez hazırlanan Mali Gözetim Raporu’nun Ekim 2017 sayısını ‘Eşitsizlikle mücadele’ başlığıyla yayımladı. Son yıllarda küresel ölçekte azalan gelir dağılımındaki eşitsizliğin birçok ülkede arttığına dikkati çekilen raporda, bu durumun sosyal uyumu tehdit ettiği vurgulandı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, Çin ve Hindistan’daki gelir eşitsizliğinin kötüleşmesinden endişe duyulduğu aktarıldı. Raporda bu bağlamda, gelir eşitsizliğinin arttığı ülkelerdeki kanun yapıcılara, en zengin kesim için ciddi derecede daha yüksek vergi oranı getirilmesini öngören vergi reformlarına yönelmeleri tavsiyesine yer verildi.