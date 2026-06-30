ABD'de açık iş sayısı mayısta hafif yükseldi

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ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artışla 7 milyon 594 bine çıktı.

Açık iş sayısı bu dönemde Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 280 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin nisan verisi 7 milyon 585 bin olarak kaydedilmişti.

Mayısta açık iş sayısındaki artışta toptan ticaret sektörü öne çıktı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 45 bin azalışla 5 milyon 170 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise bu dönemde 63 bin artarak 5 milyon 101 bine çıktı.