ABD'de büyük bankaların bilançoları açıklanırken New York borsasında karışık seyir söz konusu

Yatırımcılar ABD'de açıklanan ekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi. Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ekimde eksi 11,9'a düşerek sektörde daralma yaşandığını gösterdi.

Banka bilançoları açıklanmaya devam ediyor

Kurumsal tarafta da ABD'nin büyük bankaları bilançolarını açıklamaya devam etti. Yayımlanan bilançolara göre, Goldman Sachs'ın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 45 artarken, aynı dönemde Bank of America'nın net karı yüzde 12 ve Citigroup'un yüzde 9 düşüş kaydetti. Üç bankanın da bildirdiği kâr ve gelir beklentileri aşarken, Goldman Sachs ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 3 ve Citigroup'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

Beklentilerin üzerinde kâr açıklamasına rağmen UnitedHealth'in hisseleri ise yüzde 9 değer kaybetti.