ABD'de büyüme ilk çeyrekte ivme kazandı

ABD'de büyüme, kamu harcamalarındaki toparlanma sayesinde ilk çeyrekte ivme kazandı. Ancak İran'la savaşın benzin fiyatlarını yükseltmesi ve hane halkı bütçelerini sıkıştırması nedeniyle bu artışın geçici olacağı değerlendiriliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre, ekonomi 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü.

Ekonomik faaliyetin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları, hizmetlere olan talebin etkisiyle yüzde 1,6 oranında arttı.

ABD'de büyüme, hükümet harcamalarındaki daralma nedeniyle 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,5'e gerilemiş ve bu oran 1994 yılının ilk çeyreğinden bu yana en büyük düşüş olarak kaydedilmişti.