ABD'de ikinci el konut satışları geriledi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda aylık bazda yüzde 2,4 azalışla 4,09 milyona geriledi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde mayıs ayındaki gibi 4,19 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış gösterdi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 artarak 440 bin 600 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut kredisi faiz oranlarındaki hafif dalgalanmaların etkisiyle aylık konut satışlarında görülen iniş çıkışların ev alıcılarının satın alınabilirlik koşullarına ne denli duyarlı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Konut fiyatlarında medyan değerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Yun, "Yine de ücret artışlarının konut fiyatlarındaki artışın üzerinde seyretmesi sayesinde satın alınabilirlik koşulları bir yıl öncesine kıyasla daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Yun, öte yandan konut arzındaki artışın duraklamaya devam etmesinin, uzun vadeli konut satın alınabilirliği konusundaki ilerlemeyi sekteye uğratabileceğini kaydetti.

Stoklarda istikrarlı bir artış sağlanamaması durumunda konut fiyatlarının hızla yükselebileceğini ifade eden Yun, konut sahibi olma fırsatını genişletmek adına piyasaya daha fazla arz sunulmasının kritik önemde olduğuna dikkati çekti.