ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 260 bin olması yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 258 binden 260 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin 750 artarak 236 bin 250'ye yükseldi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 5 Ekim ile biten haftada 9 bin kişi artışla 1 milyon 867 bine ulaştı.​​​​​​​

Pandemi sonrası görülen zirveden bu yana...

Analistler, düşüşe rağmen işsizlik maaşı başvuru sayılarının yılın başlarında görülen ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürdüğünü kaydederek, bu durumun ABD iş gücü piyasasında pandemi sonrası görülen zirveden bu yana bir yumuşama olduğunu gösterdiğini belirtti.