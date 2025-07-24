ABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı

ABD'de işsizlik sigortası maaşı için yeni başvuruda bulunan kişi sayısı, geçen hafta beklentilerin altında bir düşüş kaydederek iş gücü piyasasının dirençli yapısını sürdürdüğünü gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 19 Temmuz 2025'te sona eren haftada, mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvuruları 4.000 kişilik düşüşle 217.000'e geriledi. Piyasa beklentisi ise başvuruların 227.000 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bir önceki haftanın verisi 221.000 düzeyinde sabit kaldı. Böylece iş gücü piyasasındaki istikrar görünümü pekişmiş oldu.

Dalgalanmaları yumuşatarak trendi daha net gösteren 4 haftalık hareketli ortalama da 5.000 düşerek 224.500 seviyesine indi.

Fed'in temkinli duruşu sürerken istihdam güçlü

Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel ticari gerilimler ve ekonomik belirsizlikler karşısında temkinli bir para politikası sürdürdüğü bir dönemde, ülkede istihdam talebinin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Analistler, işten çıkarmaların yaygınlaşmaması ve iş gücü piyasasındaki bu dirençli görünümün, Fed'in karar alma sürecinde önemli bir etken olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.