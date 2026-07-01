ABD'de işten çıkarmalar Haziranda düşüş gösterdi

ABD işten çıkarmaları haziranda 45 bin 849’a indi ve mayıstaki 97 bin 6 kişilik seviyeye göre yüzde 53 azaldı. Challenger, Gray & Christmas raporu, haziran toplamının geçen yılın aynı ayındaki 47 bin 999 kişilik seviyenin yüzde 4 altında kaldığını gösterdi. Veri, Aralık 2025’ten bu yana en düşük aylık işten çıkarma toplamına işaret etti.

ABD merkezli işverenler yılın ilk yarısında 443 bin 604 kişilik işten çıkarma açıkladı. Ocak-haziran toplamı, 2025’in aynı dönemindeki 744 bin 308 kişilik seviyeye göre yüzde 40 geriledi. Buna rağmen ABD işten çıkarmaları, 2020’den bu yana ikinci en yüksek ocak-haziran seviyesinde kaldı. Geçen yılki hükümet kaynaklı artış, mevcut seviyenin üzerinde kalan tek dönem oldu.

Haziran verisi aylık tempoda sert soğuma gösterdi

Challenger, Gray & Christmas verileri, ABD işten çıkarmaları tarafında yaz aylarına özgü yavaşlamanın öne çıktığını gösterdi. Şirketler haziranda mayısa göre daha sınırlı kesinti planı açıkladı. Yıllık karşılaştırmada da düşüş görüldü. Haziran, yıl içinde işten çıkarmaların geçen yılın aynı ayının altında kaldığı dördüncü ay oldu.

İkinci çeyrek toplamı 226 bin 242 kişiye ulaştı. İşverenler ilk çeyrekte 217 bin 362 kişilik işten çıkarma duyurmuştu. İkinci çeyrek verisi ilk çeyreğe göre yüzde 4 artış gösterdi. Geçen yılın ikinci çeyreğindeki 247 bin 256 kişilik seviyeye göre ise yüzde 9 düşüş kaydedildi.

Challenger, Gray & Christmas Baş Gelir Yetkilisi Andy Challenger, işten çıkarma hızının haziranda belirgin şekilde yavaşladığını belirtti. Challenger, geçen yıl haziran ayındaki planlara benzer bir tablo oluştuğunu ve yaz aylarında bu eğilimin olağan görüldüğünü ifade etti. Yönetici, kesintilerin teknoloji sektöründe yoğunlaşmayı sürdürdüğünü ve yapay zekanın şirketlerin kadro planlamasını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Teknoloji sektörü kesintilerde ilk sırayı korudu

Teknoloji sektörü haziranda 15 bin 503 kişilik işten çıkarma açıkladı. Sektörde yıl başından bu yana açıklanan toplam kesinti 139 bin 156 kişiye ulaştı. Teknoloji kaynaklı ABD işten çıkarmaları, 2025’in aynı dönemindeki 76 bin 214 kişilik seviyeye göre yüzde 83 arttı. Teknoloji sektörü, yıl içinde açıklanan tüm işten çıkarmaların yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Andy Challenger, teknoloji sektörünün yılın kesinti merkezinde kaldığını belirtti. Yönetici, yapay zekanın şirketleri yeniden yapılandırmaya, bazı rolleri otomatikleştirmeye ve bütçeleri yeni kabiliyetlere yönlendirmeye ittiğini söyledi. Teknoloji şirketleri, bu nedenle ABD işten çıkarmaları içinde en yüksek payı taşımaya devam ediyor.

Hizmetler sektörü haziranda 4 bin 296 kişilik işten çıkarma duyurdu. Sektörde yıl başından bu yana toplam 21 bin 361 kişilik kesinti açıklandı. Hizmetler tarafındaki toplam, 2025’in aynı dönemindeki 48 bin 736 kişilik seviyeye göre yüzde 56 geriledi. Bu düşüş, teknolojiyle karşılaştırıldığında sektörler arasında belirgin ayrışma yarattı.

Gıda ve sağlık sektörlerinde kesintiler arttı

Gıda üreticileri ve imalatçıları haziranda 3 bin 955 kişilik işten çıkarma açıkladı. Sektörde 2026 toplamı 13 bin 75 kişiye çıktı. Gıda tarafındaki ABD işten çıkarmaları, 2025’in aynı dönemindeki 10 bin 93 kişilik seviyeye göre yüzde 30 arttı.

Sağlık hizmetleri ve sağlık ürünleri şirketleri, hastaneler dahil haziranda 2 bin 761 kişilik kesinti duyurdu. Sektörde yıl başından bu yana açıklanan toplam 33 bin 175 kişiye ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında bu sayı 30 bin 76 seviyesindeydi. Sağlık tarafında yıllık artış yüzde 10 oldu.

Ulaştırma sektörü, yıl genelinde en yüksek ikinci kesinti toplamına sahip sektör konumuna geldi. Sektörde açıklanan işten çıkarma toplamı 40 bin 970 kişiye ulaştı. Bu rakam, 2025’in aynı dönemindeki 8 bin 419 kişilik seviyeye göre yüzde 387 artış anlamına geliyor. Şirketler, yüksek maliyetler ve değişen ticaret koşulları nedeniyle kadro planlarını yeniden ayarlıyor.

Medya ve haber tarafında yıllık düşüş sürdü

Medya sektörü 2026’da şu ana kadar 3 bin 488 kişilik işten çıkarma açıkladı. Sektörün toplamı, geçen yılın aynı dönemindeki 4 bin 752 kişilik seviyeye göre yüzde 27 geriledi. Medya içindeki düşüş, genel ABD işten çıkarmaları tablosunda teknoloji ve ulaştırma kaynaklı baskıyı dengelemedi.

Challenger, haber alanını medya sektörünün alt başlığı olarak izliyor. Yayıncılık, dijital ve basılı haber kuruluşlarını kapsayan haber tarafında yıl başından bu yana 1 bin 38 kişilik kesinti açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 1 bin 139 seviyesindeydi. Haber tarafındaki düşüş yüzde 9 oldu.

Sektörel dağılım, ABD işten çıkarmaları içinde kesintilerin tek bir alana sıkışmadığını gösteriyor. Ancak teknoloji, yapay zeka kaynaklı dönüşüm nedeniyle açık ara en büyük payı koruyor. Ulaştırma tarafındaki artış ise ticaret maliyetleri ve lojistik koşullarının istihdam kararlarına yansıdığını ortaya koyuyor.

Yapay zeka işten çıkarma nedenlerinde öne çıktı

Haziranda şirketlerin açıkladığı işten çıkarma nedenleri arasında yapay zeka ilk sırada yer aldı. İşverenler haziranda 14 bin 29 kişilik kesintiyi yapay zeka gerekçesiyle ilişkilendirdi. Bu sayı, aylık toplamın yüzde 31’ine karşılık geldi. Yıl başından bu yana yapay zeka kaynaklı açıklanan kesinti toplamı 101 bin 743 kişiye ulaştı.

Yapay zeka, 2026’daki tüm işten çıkarma açıklamalarının yaklaşık yüzde 23’ünde gerekçe olarak öne çıktı. Challenger verileri, yapay zekanın ayrı bir neden olarak izlenmeye başladığı 2023’ten bu yana 173 bin 568 işten çıkarma açıklamasında bu gerekçenin kullanıldığını gösterdi. ABD işten çıkarmaları içinde yapay zeka artık dönemsel değil, yapısal bir başlık olarak izleniyor.

Piyasa ve ekonomik koşullar haziranda 12 bin 470 kişilik kesintiyle ikinci ana neden oldu. Bu başlık altında yıl başından bu yana toplam 82 bin 115 kişilik işten çıkarma açıklandı. Kapanışlar haziranda 11 bin 837 kişilik kesinti yarattı ve yıl toplamını 78 bin 570 kişiye taşıdı. Yeniden yapılandırma 2 bin 412 kişilik, sözleşme kaybı ise haziranda 1 bin 696 kişilik kesinti nedeni oldu. Sözleşme kaybı gerekçesiyle açıklanan toplam 2026’da 38 bin 755 kişiye ulaştı.

İşe alım planları mayısa göre zayıfladı

İşverenler haziranda 10 bin 933 kişilik işe alım planı açıkladı. Bu sayı, mayıstaki 19 bin 536 kişilik seviyeye göre yüzde 44 düşüş gösterdi. Buna rağmen haziran toplamı, 2025’in aynı ayındaki 3 bin 191 kişilik işe alım planının oldukça üzerinde kaldı.

Şirketler yıl başından bu yana 91 bin 405 kişilik işe alım planı duyurdu. Bu toplam, 2025’in ilk yarısındaki 82 bin 932 kişilik seviyeye göre yüzde 10 artışa işaret etti. İşe alım planları, ABD işten çıkarmaları ile aynı anda daha seçici bir istihdam stratejisinin sürdüğünü gösteriyor.

Andy Challenger, işverenlerin bu yıl sınırlı da olsa daha fazla çalışan almayı planladığını belirtti. Yönetici, bu eğilimin 2020’den bu yana görülen genel görünümden ayrışabileceğini söyledi. Veriler, şirketlerin bir yandan yapay zeka ve yeniden yapılandırma kaynaklı kadro azaltırken diğer yandan belirli alanlarda işe alımı sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

ABD işten çıkarmaları haziranda aylık olarak belirgin şekilde yavaşladı. Ancak teknoloji, yapay zeka ve ulaştırma sektöründeki baskılar istihdam görünümünde kırılganlığı koruyor. Yılın ikinci yarısında şirketlerin maliyet yönetimi, yapay zeka yatırımları ve ekonomik talep koşulları iş gücü planlarını belirleyecek.