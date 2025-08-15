  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
Takip Et

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda arttı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ülkede ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,1 artış kaydetti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda arttı
Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Endeks, haziran ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 düştü.

İhracat fiyat endeksi verileri

İhracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentisine paralel bir artış kaydeden ihracat fiyat endeksi, haziranda yüzde 0,5 artmıştı.

Endeks, temmuzda geçen senenin aynı ayına göre de yüzde 2,2 artış kaydetti.

Piyasalar rekorun eşiğinde: Yatırımcılar Trump-Putin zirvesini tetikte bekliyor!Piyasalar rekorun eşiğinde: Yatırımcılar Trump-Putin zirvesini tetikte bekliyor!Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA