ABD’de mortgage faizleri Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyede

ABD'de 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı, art arda üçüncü haftada da yükseliş göstererek yüzde 6,52’ye ulaştı. Bu oran, Mortgage Bankacıları Birliği'nin (MBA) 11 Ekim 2024’te sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Faizlerdeki bu yükseliş, mortgage başvurularında yüzde 17'lik bir azalmaya yol açtı.

MBA’nın açıkladığı veriler, mortgage başvurularının bir hafta öncesine göre yüzde 17,0 azaldığını gösteriyor. Refinansman başvuruları ise yüzde 26 düşüşle Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, bu düşüşlerin mortgage oranlarındaki artışın bir sonucu olduğunu belirterek, “Oranlardaki artış, refinansman başvurularını önemli ölçüde azalttı. Satın alma başvuruları da geriledi, ancak bir yıl öncesine kıyasla yüzde 7 daha yüksek seviyede” dedi.

Mortgage başvuruları içindeki refinansman payı yüzde 52,4'ten yüzde 46,5'e düştü. Ayarlanabilir oranlı mortgage başvurularının payı ise yüzde 5,9’da sabit kaldı. FHA ve VA başvurularının paylarında da hafif düşüşler gözlemlendi.